Había pasado un buen tiempo en los mares criollos sin la presencia del reconocido Tiburón Blanco, ese que con su rápido nado atacaba de manera voraz a sus presas. Pasó un lustro para verlo de vuelta a su morada y con el número nueve en la espalda. Pero Grégor Blanco llegó al Estadio Universitario y listo para la acción.

Fueron 11 temporadas en las que lució el uniforme de los Tiburones de La Guaira, de manera consecutiva, aunque debió ausentarse por varias razones.

“Quería ver a los Tiburones, a la afición, y bueno conseguí la excusa de reencontrarme con todos para venir y dar el cien por ciento con el equipo, sin ningún tipo de limitaciones. Lo repito, durante estos cinco años sólo he querido estar más tiempo con mi familia”, contó el jardinero. “No voy a caer en temas políticos, pero la situación país tuvo mucho que ver en mi ausencia, pero mi familia de Tiburones es importante también y por eso regresé”.

Blanco fue el Jugador Más Valioso de la zafra 2011-2012, luego de ese torneo disputó 17 encuentros en el siguiente año y hasta ese momento se vio su presencia en algún estadio venezolano. Sin embargo, gracias a todo lo vivido con La Guaira es quien es, actualmente, en las Grandes Ligas.

“Jugar aquí ayuda muchísimo. Siempre se lo digo a todo el mundo. Si la decisión hubiese dependido sólo de mí, no me ausento por tanto tiempo. Pero uno como pelotero tiene diversos compromisos con la familia. No nada más es beisbol. Muchas personas no lo entienden, pero un día yo comencé a entender más esa parte y por eso no estuve aquí. Pero siempre es bueno prepararse para la próxima temporada aquí”, explicó el caraqueño.

Hay una meta clara en el patrullero, de 34 años de edad. Después de ser campeón con los Tigres de Aragua y Leones del Caracas, en calidad de refuerzo, quiere vivir esa experiencia con la Guaira.

“Tengo dos metas por cumplir. He sido campeón con los Tigres de Aragua, con los Leones del Caracas, he ganado MVP, campeón bate, Serie Mundiales, etc. Pero quiero ser campeón con mi equipo, que es Tiburones de La Guaira y luego pensar en mis 10 años en las Grandes Ligas. Esas son cosas a las que aspiro”, dio a conocer el guardabosque.

Aunque también aprovechará esta travesía de volver a la LVBP, para conseguir una oferta en las Grandes Ligas.

“También vine a jugar aquí para que los equipos se den cuenta que estoy sano, que me siento bien, que puedo conseguir contrato una vez más”.

SIN RESTRICCIONES MIENTRAS VISTA EL UNIFORME DE LA GUAIRA

La pasantía de Blanco con los salados será por toda la campaña, así que su jerarquía seguirá presente en los patios de los litoralenses.

“Jugar en playoffs y todo. Primero ganar estos compromisos que quedan para ir más allá, pero vamos juego a juego”, anunció Blanco. “Hemos estado conversando con varios de los muchachos grandeligas, como Alcides Escobar y Jeanmar Gómez, para que vengan a dar su aporte y esperemos que en algún momento así sea, porque esta idea que puso Miguel Rojas y “Cafecito” (José Martínez), fue una muy buena para reunirnos todos y llevar al equipo al campeonato”.

El outfielder llegó listo, fue incluido en el roster semanal, alineó como primer bate en el orden salado y cubrió la pradera izquierda desde el inicio, este miércoles.

“Soy una persona que entrena mucho. No estaba en casa sentado, estaba entrenando. Soy fanático del beisbol, amo mi carrera. Tengo 34 años y me van a ver corriendo, dándolo todo. Estoy bien físicamente. Ansioso. Contento. Ojalá mi incorporación sea algo positivo para el equipo”, puntualizó.

Prensa LVBP