Este miércoles 10 de junio el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó informó en exclusiva para El Diario que ha habido contactos entre los integrantes del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional (AN) y representantes de la administración de Nicolás Maduro.

Detalló que esos contactos son para discutir sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Les hemos dejado claro (al régimen) que no nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la AN”, dijo el también presidente del Parlamento.

—Lo hemos dicho y lo mantenemos y se lo hemos dejado claro a todo el mundo. La única institución que puede nombrar al CNE y que garantiza que tenga reconocimiento nacional e internacional es la Asamblea Nacional. La dictadura puede intentar repetir cualquier fraude y puede intentar tal vez hacer lo mismo que hicieron en el 2018 y el resultado será igual para ellos.

Yo creo que es bueno que todos tengamos claro en 2018 el fraude que nos intentaron montar fue desconocido no solamente por Venezuela, sino por el mundo y que eso fue lo que dio pie al reconocimiento internacional en 2019, de más de 60 países al gobierno legítimo, la presidencia encargada, y a todo lo que ha pasado de ahí en adelante, que ha puesto a la dictadura en la peor situación de su historia.

Así que es muy importante que quienes dentro de la dictadura y están en esa vía, sepan que ese camino solo los llevará a profundizar más la crisis en la que, por su puesto, todo el país sufrirá, pero que ellos no sacarán nada bueno de eso.

—¿Considera que la oposición está prepara para enfrentar un escenario electoral en poco tiempo?

—Las fuerzas democráticas han luchado desde el principio para tener elecciones presidenciales libres en las que nuestro pueblo pueda retomar su soberanía y decidir su futuro. El problema aquí de fondo no está del lado de las fuerzas democráticas, está del lado de la dictadura que es el principal obstáculo a cualquier solución política, pacífica y electoral. Son ellos los que han bloqueado en cualquier momento toda iniciativa. Nosotros hemos reiterado y hemos demostrado en todas las oportunidades, con todos los procesos de diálogo, en todos los procesos electorales en los que hemos participado, que somos los principales interesados en buscar soluciones menos traumáticas para el país y de todas las maneras.

Así como también hemos demostrado eso, hemos demostrado también con otras acciones que nonos vamos a prestar para fraudes ni para nuevos fraudes.

—¿Qué garantías exige el presidente interino y el Parlamento para evitar un proceso electoral fraudulento?

Esto es una pregunta muy importante porque hoy podría tenerse la duda o la discusión de que el problema solamente es el CNE y tener un CNE nombrado por la Asamblea Nacional es solo uno de los puntos. Aquí nosotros tenemos muy claro que el problema no solamente es el árbitro, sino que también esto es una dictadura que pretende elegir a sus oponentes y que permite chantajear a la gente de que no vote libremente.

Si la gente no tiene la oportunidad de elegir libremente y decidir quién quiere que sea su representante. Si la dictadura arma una competencia falsa en las que ellos son quienes deciden a su oposición, en la que la población no tiene derecho a informarse, los chantajean y que no pueden votar con libertad, obviamente es un proceso fraudulento.

Cin información de El Diario