Guaidó: “Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones”

Un llamado a una “gran alianza” para lograr la segunda independencia de Venezuela y para desconocer las “falsas elecciones” convocadas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro hizo el Presidente (e) de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, este 5 de julio a propósito de los 209 años de la firma del Acta de Independencia.

“Hago un llamado a una gran alianza por nuestro país. Una alianza sin mezquindades. La lucha definitiva por la libertad nos debe encontrar a todos juntos. Estar juntos es la clave en este momento”.

Durante la celebración del “Congreso de Unidad Nacional”, en el que participaron diputados del Parlamento, dirigentes de partidos políticos y sociedad civil, dentro y fuera de Venezuela, recordó que los venezolanos celebran la primera Independencia pero trabajan por lograr la segunda y “no descansarán hasta lograrlo”, a pesar de la persecución y acoso del régimen.

Al respecto, citó el secuestro del Palacio Federal Legislativo y el “arrebato de los partidos políticos” Primero Justicia, AD y UNT.

Contra las falsas elecciones

En su intervención para clausurar el “Congreso de Unidad Nacional”, Guaidó pidió a todos los sectores “no participar en la trampa del 6 de diciembre” (en referencia a las elecciones convocadas por el régimen), sino a luchar por lograr las condiciones electorales que permitan unos comicios libres, justos y verificables en donde los venezolanos tengan el pleno derecho a decidir.

“Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones, rebelarnos hoy es un deber, no sólo un derecho. Nadie nos va a regalar nada. Los derechos no se mendigan, sino que se exigen y se defienden. Te llamo a ti (venezolano) a no tener miedo, a estar juntos; a estar unidos y movilizados”, dijo.

En su condición de Presidente interino de Venezuela, pidió a los venezolanos hacer de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional una bandera de lucha, para poner fin a la crisis en el país.

“La Quinta República murió, y murió de la mano de quienes la fundaron. Tu tiempo se acabó Maduro, estás derrotado; se acabó el tiempo de la dictadura. Nosotros haremos renacer la República; no nos vamos a detener (…) ni un sólo momento”.

Con información de PresidenciaVe.