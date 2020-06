Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, informó este domingo en la tarde que la próxima semana dará detalles de los siguientes pasos y estrategias para ejercer presión en contra del régimen de Nicolás Maduro.

«A finales de semana vamos a estar compartiendo con ustedes los próximos pasos, el cómo, la estrategia, todo… Tú tienes un rol, todos tenemos un rol en este proceso», expresó en declaraciones transmitidas por Instagram y difundidas por El Nacional.

La desinformación del régimen

Aseguró que el régimen se afana por desinformar a la población y por ello, el gobierno interino hará lo propio para combatirlo.

«Aveces hay información que no está completa y queremos transmitirla. En estos momentos es importante que todos la manejemos para que no seamos victima de la dictadura… No es suficiente decir, sino que hay que actuar y eso nos corresponde a todos… en unidad, en articulación», agregó Guaidó.

#21Jun 🇻🇪 .@jguaido , Pdte. (E) de Venezuela, informó que el Gobierno interino compartirá los detalles de los siguientes pasos y estrategias para ejercer presión en contra del régimen y que se retomarán las actividades de calle junto a todos los sectores sociales del país. #TVV pic.twitter.com/TeE9lstePN — TVV Noticias (@TVVnoticias) June 21, 2020

Señaló que la información se dará a través de capsulas de información compartidas por WhatsApp y demás redes sociales: «Ahí si les voy a pedir que transmitamos inmediatamente».

“Vamos a sacar a Venezuela adelante. Tenemos la delantera de ser mayoría», concluyó.

Con información de El Nacional.