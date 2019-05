Es el momento de la presión, Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Mañana toda Venezuela a las calles, fueron algunas de las frases más significativas del mensaje que envió el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de la red social Twitter a las 8:20 minutos de esta noche.

Guaidó, quien se identificó como legítimo comandante de las Fuerzas Armadas, aseguró que lo que decía el régimen es una farsa. “Maduro no tiene el respaldo, ni el respeto, de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela, porque no protege a nadie, porque no ofrece soluciones”.

Hoy es un día histórico para el país, aseguró Guaidó. Es el inicio de la fase definitiva de la Operación Libertad para el cese de la usurpación. “Hemos visto que la presión, que la protesta genera resultados. No solo nos da el reconocimiento del mundo, también nos escuchan las FAN. No solo fueron los sargentos de Cotiza, los dignos militares que pasaron a Cúcuta. También hoy en Caracas y en otras ciudades de Venezuela estuvieron presentes con el pueblo. Ellos llamaron y fuimos al encuentro. En apenas horas, cientos de miles fuimos a las calles a respaldarlos. Nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestras FAN, de su proceso y de su rol en la transición, en la recuperación de Venezuela”

Guaidó reconoce, no obstante, que deben ser más, que se debe continuar con la presión. Pero también sabe, hoy, que se puede lograr el cambio en Venezuela.

El presidente encargado agradeció el respaldo de la comunidad internacional y llamó a las FAN a seguir avanzando en la Operación Libertad y en el rescate de la dignidad del pueblo, de la gente. “Ese es el reto”.

Guaidó llamó a seguir en las calles este 1 de mayo, en los puntos de concentración previamente determinados en todo el territorio nacional. “Nos vemos en las calles, ese es nuestro territorio”.

Juan Guaidó aseguró que en Venezuela no hay posibilidad de un golpe de estado. “A menos que me quieran apresar a mi. Hoy hubo un rebelión pacífica en contra de un tirano que se encierra en cuatro paredes por miedo a darle la cara a nuestra gente, mientras en todas las ciudades desbordaron las calles exigiendo el cese de la usurpación, ellos hicieron un llamado a ir a Miraflores y nadie apareció. No van a aparecer porque no tiene el respeto del pueblo”

Por el contrario, aseguró Guaidó, nosotros venezolanos que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir a la fase definitiva de la Operación Libertad, al cese de la usurpación. “Mañana toda Venezuela a las calles”