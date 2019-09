“Un solo Poder legítimo hay en Venezuela y es la Asamblea Nacional. Regreso del Psuv es el reconocimiento de la fortaleza del Parlamento único poder legítimo”, dijo el Presidente (e) del país, Juan Guaidó, tras la reincorporación de los diputados de la bancada oficialista.

Los señalamientos los hizo durante la sesión ordinaria de este martes 24 de septiembre donde se debatieron tres proyectos de Acuerdo; y donde además dijo que era “bueno” que regresaran a la AN, porque hacía tiempo que no se interpelaba a un ministro (en alusión a Francisco Torrealba, ex ministro del Trabajo y quien fue electo diputado el 6 de diciembre de 2015).

VIDEO | Presidente (E) de Venezuela, @jguaido: “Si quieren aproximarse a soluciones hablemos de soluciones: elecciones libres, separación de cargos, orientar una solución al país que merecen nuestros abuelos y nuestros hijos. No puede ser que prefieran que la gente se vaya” pic.twitter.com/QWFE43ZJOp — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 24, 2019

El también Presidente del Parlamento hizo referencia al “reconocimiento implícito y explícito a la AN”, de que los oficialistas reconocen que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el Poder legislativo.

“Si hoy de manera implícita hay un reconocimiento a este Poder Legislativo, entonces están reconociendo, como lo hace Europa, que la solución pasa por el Parlamento nacional. Si están reconociendo el Parlamento, tienen que reconocer la inmunidad parlamentaria de Juan Requesens, por ejemplo”.

Asimismo indicó que “el supuesto desacato (de la AN) no existe”, lo han debatido en infinitas oportunidades, y este martes quedó demostrado una vez más. Dijo que espera una “actitud constitucional, de respeto”, de búsqueda de solución de los problemas que aqueja a los venezolanos.

“Si vienen en actitud de saboteo, también quedarán expuestos ante el mundo. De todas todas perdieron. Que vengan a la AN y le respondan a la gente, no a mi, yo no voté por ellos, ni votaría; que le respondan a su gente, la que votó en algún momento por ellos”.

VIDEO | Presidente (E) de Venezuela, @jguaido: “Atendamos la emergencia humanitaria compleja, la que ustedes negaron durante años. Ustedes generaron la emergencia humanitaria compleja por desidia. Defendieron a Rafael Ramírez, y ¿hoy qué dicen de él?” pic.twitter.com/uL1IrLyCLo — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 24, 2019

Sin perder el foco

El Presidente (e) Guaidó, dijo que no hay que perder el norte de la lucha en Venezuela, que es la solución inmediata de la crisis y de la Emergencia Humanitaria Compleja que está en puertas de convertirse en una catástrofe humanitaria.

“Vayamos acotando responsabilidades; hablemos de soluciones. Yo no sé si les contaron sobre la propuesta que llevamos al Reino de Noruega que pasa por elecciones presidenciales libres, justas y verificables; atención de la Emergencia Humanitaria Compleja, separación del cargo (de Presidente). Que sea el pueblo de Venezuela el que decida”.

Recordó que quien abandonó la mediación de Noruega fue el régimen,

Juan Guaidó señaló que en este momento “lo más importante” es decirle al mundo que hay que aumentar la presión; que se avanzó con el órgano de consulta del TIAR, y que se va a avanzar en la presión interna.

“Hoy hay un momento político en Venezuela para sumir responsabilidades y buscar soluciones”.

Finalmente, dio la bienvenida al primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, quien se reincorporó este martes luego de que fuera excarcelado hace una semana, tras permanecer cuatro meses secuestrado por el régimen, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.