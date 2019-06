“Nunca se nos olvide por qué estamos luchando, estamos luchando por un país noble, de gente buena, trabajadores, no se nos olvide”, recalcó el presidente (E), @ jguaido, desde el sector de Socopó en el estado Barinas.

“Somos nosotros, los ciudadanos, la fuerza central que nos permitirá hacer lo necesario para salir de la tragedia”, dijo ante miles de barineses que desde este viernes siguen la agenda de fin de semana que el mandatario viene cumpliendo como parte de una gira nacional para la promoción y reafirmación de las razones para salir de la usurpación de la Presidencia de la República.

Guaidó comentó que la decisión de la gente en # Socopó, “como en toda # Venezuela ha sido insistir sin descanso por nuestro país. Han sido años de resistir y avanzar hasta convertirnos en una fuerza mucho más poderosa que un grupo encerrado, reducido y derrotado.

A propósito de la gira que realiza el presidente (E), @ jguaido, en el estado Barinas, el senador estadounidense, @ marcorubio, aseguró que Nicolás Maduro se está quedando sin tiempo ante la multitud de apoyo que recibe Guaidó, publicó en su red Twitter # TVVenezuela.

President Guaido getting big crowds again. #Maduro is running out of time & the people around him know it. I assure you with 100% certainty that every top #MaduroRegime figure is angling for a path to get rid of Maduro while protecting themselves. #Venezuela https://t.co/8drrz1l0yb

