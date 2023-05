Dos horas y media por una emocionante odisea espacial, es lo que ofrece el cineasta James Gunn con su última entrega de los “Guardianes de la Galaxia», sumado a dos escenas post-créditos que muestran el futuro de los personajes interestelares de Marvel Comics.

James Gunn regresó con fuerza en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” después de haber sido destituido y luego reenganchado como director para esta tercera y última aventura sobre los héroes del espacio, que llega a la gran pantalla de la mano de Cinecolor Films y Supercines.

En esta ocasión, la banda intergaláctica liderada por Peter Quill (Chris Pratt) se embarca en una peligrosa misión que si no se completa con éxito, podría conducir al final de este equipo tal y como los conocemos.

Maltrato animal en la película

Por medio de flashbacks, la película revela el turbulento pasado de Rocket Racoon (Bradley Cooper), el mapache antropomórfico que fue diseccionado y desarrolló una inteligencia que sorprende a quienes lo usaron como experimento.

Las vivencias ficticias del mamífero y sus amigos Lylla la nutria, Teefs la foca y Floor el conejo, hacen reflexionar sobre el maltrato animal en el mundo por parte del hombre y le regala a la audiencia una de las escenas más emotivas de la película.

Entre referencias a filmes como Alien, The Terminator y Blade Runner, también se ahonda en el valor de la amistad y la importancia de reconocer y abrazar quien eres.

No todo es nostalgia. La pandilla conformada por Gamora (Zoe Saldaña), Drax el Destructor (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan) y Groot (Vin Diesel) con la adición de Kraglin (Sean Gunn) y la perrita Cosmo (Maria Bakalova) también regalan grandes momentos con su característico humor.

El villano de esta entrega es el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji) que tiene de su lado al poderoso ser de color dorado Adam Warlock (Will Poulter), hijo de Ayesha ( Elizabeth Debicki).

Mixtape final

Para el mixtape final, James Gunn hizo una selección musical integrada por hits de Radiohead, Heart, Rainbow, Spacehog, Earth, Wind & Fire, The Flaming Lips, Faith No More, EHAMIC, Alice Cooper, The Mowgli’s, X, The The, Beastie Boys, Florence and the Machine, Bruce Springsteen, The Replacements y Redbone.

Te dejamos el mixtape oficial para que lo disfrutes.