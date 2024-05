Este sábado 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars en homenaje a la saga creada por George Lucas. En El Carabobeño, te traemos una serie datos sobre la exitosa franquicia y algunas actividades que se realizarán en el país durante la fecha.

Este 5 de mayo, Chacao se engalana con «La Guerra de las Galaxias, en una carrera organizada por primera vez por Retos Venezuela donde el participante podrá escoger entre las modalidades caminata participativa (5 km, que además será Pet Friendly y tiene una edad mínima de 4 años) o carrera competitiva (10 km, cuya edad mínima es 16 años). La carrera tendrá un show con los míticos personajes de la saga seguido de la premiación.

El 4 de mayo, Día de Star Wars, se llevará a cabo la entrega de materiales para la StarRun, además, está abierta a todo público. Los corredores que ya estén inscritos podrán retirar su dorsal y regalos de los patrocinantes, apunta Anabella Bolívar, coordinadora de comunicaciones de Retos Venezuela. Además, añadió que durante la entrega, los participantes podrán interactuar con personajes como Chewbacca y la princesa Leia.

A partir de las 11:30a.m. del sábado, se realizará una charla que toca temas como la importancia de la fecha entre los fanáticos y el motivo de la celebración. La charla será impartida por Alexander González, director del Club Star Wars Venezuela. Adicionalmente, durante el trascurso de la tarde se estarán sorteando cuatro dorsales para la carrera, señaló Bolívar.

Maracay también celebrará el Día de Star Wars

El centro comercial Parque Los Aviadores, tendrá a la Orquesta José Félix Ribas en un show que conmemorará la saga, cuya primera entrega se proyectó en 1977 y, este 2024, está cumpliendo 47 años.

“May the 4th”: el juego de palabras que originó el Día de Star Wars

En la saga de 11 películas y muchas series de TV, los maestros Jedi usan la frase «Que la fuerza te acompañe» para desear suerte. El juego de palabras nace de su pronunciación y la homonimia de las palabras «May the force be with you»; de ahí deriva el lema «May the 4th be with you», bautizando el 4 de mayo como el Día de Star Wars.

El lema fue usado por primera vez en un contexto político. En 1979, Margaret Thatcher asumió el cargo de Primera Ministra del Reino Unido, siendo la primera mujer en ocupar este puesto en la historia. El Partido Conservador compartió un anuncio en The London Evening que decía «May the fourth be with you, Maggie».

No fue hasta 2011 que LucasFilm tomó el lema y estableció la celebración. Con la llegada de la plataforma Disney+, la fecha tomó más relevancia al ser un día de anuncios de productos como series, películas y videojuegos.

Los fans tienen sus propias celebraciones

Alrededor del mundo, fanáticos dedican el día a realizar maratones sobre la franquicia, visten prendas alusivas, asisten a ferias de coleccionistas o conciertos de la banda sonora. En Bogotá, Colombia, realizan el Star Fest Colombia Collectors. En el festival se celebra la venta de artículos temáticos, actividades infantiles, conferencias y más actividades.

Por su parte, México alberga el museo con la colección más grande la saga en Latinoamérica. El emblemático sitio atrae muchos apasionados de este universo al año, especialmente el 4 de mayo.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te los enviaremos