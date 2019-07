Claro y directo. Así fue el mensaje que el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, envió desde la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, “Si a mi me toca bajar al infierno para acabar con esta dictadura, lo haré con la bendición de ustedes”.

Aproximadamente a las 12.44 pm de este sábado, Guaidó llegó a la Av.Bolívar en donde lo esperaba una multitud para escuchar su mensaje y expresarle su apoyo. Jóvenes, amas de casa, comerciantes, estudiantes, familiares de presos políticos, sociedad civil en general se dieron cita en el sitio.

Desde un camión plataforma se dirigió a la concentración, les agradeció la resistencia y persistencia en la lucha por lograr la libertad del país a pesar de la persecución y amedrentamiento del régimen usurpador.

“Hoy tenemos la oportunidad de cambiar este país. El rescate de Venezuela va a ser cueste lo que cueste. Les pido confianza en la ruta que hemos planteado y que se mantiene intacta: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Asimismo les recordó no dejarse engañar por las campañas de desinformación que el régimen ejecuta para confundir y para crear desesperanza con la finalidad de hacerlos desistir en la lucha por el rescate de Venezuela, el cual, a decir del Presidente encargado del país, “está muy, pero muy cerca”.

Régimen derrotado y solo

Durante el segundo día de visita al estado Trujillo, que es el número 13 de 24 que tiene Venezuela, Guaidó dijo que el régimen de Nicolás Maduro está “derrotado y solo”.

“Están débiles, solos, aislados, no tienen nada; lo único que les queda es montar ollas, mentiras, novelas; pero nadie les cree. Por allí hay uno que dice que no va a haber elecciones presidenciales, sino de la Asamblea Nacional, pues ese mismo era el que decía que yo no entraba por Maiquetía, y aquí estoy recorriendo el país y dando la cara”.

El Presidente (e) de Venezuela, denunció públicamente el secuestro de dos trabajadores de su equipo, y alertó que les sembrarán armas tal y como hicieron con Roberto Marrero, secretario del Despacho de la Presidencia.

Tras culminar el encuentro con los ciudadanos en Valera, visitó la población de Escuque en donde recibió la réplica del Santo Niño de Escuque.

Visita al santuario

Al ritmo de tambores, Guaidó fue recibido en el Santuario del Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en la población de Isnotú. Al sitio llegó acompañado por diputados del Parlamento Nacional y dirigentes políticos de la zona.

Allí recibió una imagen de José Gregorio Hernández, de parte de dos sacerdotes del Santuario.

Finalmente y para culminar su visita en el estado Trujillo, el Presidente encargado tuvo un encuentro con los ciudadanos de Sabana de Mendoza y luego con empresarios y productores de la región.

Prensa AN