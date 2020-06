La emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela se profundizó con el inicio de la cuarentena por la covid-19. Xiomara Rangel es prueba viviente de esa situación. Sin acceso a alimentos ni medicinas y con un diagnóstico de cáncer a cuestas, hace los mandados de sus vecinos para sobrevivir.

El peso sobre la espalda de Xiomara no es poco. Su padre, de 85 años, también padece de cáncer y a ella le corresponde no solo hacerse caso de sí misma, sino también de él. “No tenemos medicamentos. Fuimos al oncológico y estaba cerrado supuestamente por la cuarentena, pero ¿cuál cuarentena? Hablen claro que aquí no hay ninguna cuarentena”.

Ante de la entrada en vigencia de las medidas de distanciamiento social, hace más de tres meses, se ganaba la vida como manicurista, oficio con el que no ganaba demasiado pero al menos tenía un ingreso fijo. Sin embargo, al no pertenecer a los sectores priorizados con autorización para trabajar, tuvo que parar.

“Hago lo que la gente quiera, le compro su comida. Me dicen que les compre mortadela y voy corriendo, que les compre aliños, y voy. Es triste a lo que ha llegado el venezolano”, dijo al explicar que depende de lo que le regalen a cambio de ella salir a la calle a hacer esas compras, pese a ser más vulnerable al contagio del nuevo coronavirus.

Pero su dramática situación no le impide sonreír. Es precisamente la actitud con la asume cada obstáculo lo que le ha permitido sobrellevar, en contra de todo pronóstico, el día a día en medio de una crisis generalizada que solo empeora. Por esas características positivas la conocen en la zona de Naguanagua, Carabobo, en donde vive y es lo que hace que sus vecinos accedan a ayudarla.

A su parecer, el eslogan de “Venezuela potencia” que tanto repiten los representantes del chavismo son simples palabras vacías que no garantiza ningún derecho a los ciudadanos, ni siquiera a los más vulnerables como ella.

“Esto es un caos. Nos quitan la luz y el agua a cada rato. Hay escasez de medicinas, nadie come como debería. Nicolás Maduro debería hablar claro del caos que tenemos”, señaló Rangel.