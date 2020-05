Bestial, grosero, impagables y sádico son algunos de los calificativos que están utilizando los ciudadanos para referirse al aumento en las tarifas de los servicios públicos, que fue aprobado por el gobierno nacional.

Los afectados no salen de su asombro, pues en plena cuarentena social por el coronavirus, se incrementan los precios sin tomar en cuenta que un buen número de personas se mantiene en sus hogares obligatoriamente, sin poder producir para obtener recursos económicos, y muchas veces sin recibir el servicio de manera regular.

Además no hay que olvidar que el salario mínimo que estableció el régimen,junto con la cesta ticket, a penas suma 800 mil bolívares. Se da el caso de apartamentos donde se tiene que cancelar hasta un millón de bolívares mensuales por el servicio de agua.

Testimonios

Reinaldo Quintiliana, habitante del conjunto residencial Atamar de la urbanización Las Chimeneas, dijo que allí se pagaba por el agua 91.800 bolívares, pero esa tarifa subió a 17 millones 129 mil 880 bolívares.

Quintiliana asegura que el incremento fue de 18 mil por ciento, pero tiene referencia de otros edificios donde llegó a 20 mil por ciento.

Dijo estar consciente que el monto que pagaba el edificio era bajo, pero nunca se imaginó que le subieran tan desproporcionadamente. Piensa que si se aumentan las tarifas de los servicios públicos, los montos establecidos deben ser acordes con el ingreso promedio de los ciudadanos.

En su edificio también se incrementó el precio de a bombona de gas. Antes se pagaba un millón 800 mil bolívares, y ahora deben cancelar un poco más de cuatro millones de bolívares.

Todavía no ha llegado el recibo de la electricidad, pero los vecinos ya están asustados porque temen que el recibo venga alto. Al igual que en muchas zonas de Valencia, los residentes de ese edificio no tienen servicio de telefonía fija, sin embargo tienen que seguir pagando por él.

Olga de Narváez señaló que en su edificio se pagaba 540 mil bolívares mensuales a Hidrocentro por el agua, la empresa envió el último recibo por un monto de 100 millones 764 mil bolívares.

En el edificio Teresa de Palma Real se pagaba 907 mil bolívares mensuales por el agua, la tarifa subió a 120 millones de bolívares.

El recibo en el edificio Pedregal de Las Chimeneas llegó en 122 millones 860 mil 800 bolívares. Mientras que en residencias Valle Real de la urbanización Palma Real, los vecinos deben pagar 149 millones 445 mil 475 bolívares. La sugerencia de Hidrocentro es que los montos se cancelen antes del 25 de mayo.

Fátima Romero, quien vive en las inmediaciones de la avenida Las Ferias, todavía no sabe cuánto va a pagar por el agua, pero se queja de que cancelaba 20 mil bolívares por servicio telefónico, y el monto le subió a 500 mil. Dijo no entender por qué subió tanto sino no tiene internet y casi no llama por teléfono.

Guillermo Manosalva señaló que el Instituto Municipal del Ambiente le cobra 16 millones de bolívares mensual, por una oficina comercial.