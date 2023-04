El óleo del eximio pintor valenciano Arturo Michelena pintado en 1890, que se encuentra en el Circulo Militar de Caracas y el mural elaborado en 1830, por el villacurano Pedro Castillo, que se encuentra en “la Casa de Páez” en Valencia sobre la batalla de ” Las Queseras del Medio “, evocan la magistral acción militar del intrépido “Centauro” José Antonio Páez, con ciento cincuenta soldados con sus lanzas erizadas, contra el ejército del jefe realista Pablo Morillo, realizada el 2 de abril de 1819, en el sector Guasimal, municipio Achaguas del estado Apure.

Previo a esta brillante operación militar, estudiamos que el 17 de enero de 1819, en San Juan de Payara, se reúnieron Bolívar, Páez y Manuel Cedeño.

El 20 el Libertador ascendió a Páez a general de división; al siguiente día se trasladó hacia Angostura, para instalar el 15 de febrero el Soberano Segundo Congreso Constituyente.

Bolívar, que había regresado a los llanos apureños el 10 de marzo, derrotó al comandante José Pereira en el “Trapiche de La Gamarra” el 27 de marzo.

Luego de marchas y contramarchas, hostigado continuamente por la caballería del “Centauro”, Morillo estableció su cuartel general en Achaguas.

Bolívar se ubicó en la márgen derecha del río Arauca.

El jefe realista con fuerzas superiores procedente de Achaguas, se encontraba en el sector conocido como “Mata del Herradero” en la márgen izquierda del Arauca.

El 2 de abril Vicente Camero, desertor de los realistas, le informó a Páez de una emboscada que le está preparando Morillo.

“ El Centauro ”, conocedor del llano y de las capacidades de sus hombres, luego de haber realizado un reconocimiento al futuro escenario de combate, ubicado a unos tres kilómetros del campamento patriota, le propuso al Libertador la idea de cruzar el río con ciento cincuenta soldados de caballería, para aplicar su famoso “Vuelvan Caras”

Bolívar aprobó el Plan, permaneciendo con su Estado Mayor para observar el cruce de río a partir de las dos de la tarde del 2 de abril y las futuras operaciones a ejecutar por parte de la caballería de Páez, organizada en siete grupos de ataque al mando de: los coroneles Francisco Aramendi, Cornelio Muñoz y Francisco Carmona, y de los tenientes coroneles Juan Antonio Mina, Fernando Figueredo, Juan Gómez y Juan José Rondón.

Morillo al observar la aproximación al galope envió al comandante, el caraqueño Narciso López Urriola, al frente de mil doscientos jinetes organizados en dos columnas, con la finalidad de envolver a la fuerza de Páez.

Rondón, en la vanguardia con veinte lanceros “lanza al ristre”, cargó contra Narciso López, retirándose velozmente.

López imprudentemente echó pie a tierra sus soldados.

Páez, al notar una brecha en la formación realista, alzó la lanza y emitió a los cuatro vientos su famoso “Vuelvan Caras” ( según algunos escritores, pudo haber dicho “Vuelvan Carajos”).

Oído y cumplido por todos, quienes regresaron y acometieron con sus temibles cargas, diezmando y desconcertando a la caballería enemiga, que huyeron en desorden, con saldo de cuatrocientas cincuenta bajas, todos venezolanos.

Sólo Páez en su autobiografia indicó:

“Puse a tragar polvo a cuarenta y dos enemigos”

Las bajas patriotas fueron apenas de dos muertos y seis heridos.

Ante la imposibilidad de contener aquella ofensiva, los realistas se movilizaron precipitadamente hacia un bosque cercano, donde la espesura y la caída de la noche favorecieron la retirada continuada hasta Achaguas.

Bolívar, que había observado la acción, entusiasmado felicitó a Páez y a sus hombres.

Al condecorarlos con la Orden de los Libertadores el 3 de abril exclamó:

“ Soldados ¡ Acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que pueda celebrar la historia militar de las naciones ”.

Ciento cincuenta hombres, mejor diré ciento cincuenta héroes guiados por el impertérrito general Páez, han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo… Lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. *Contad con la victoria que lleváis en las puntas de vuestras lanzas y de vuestras bayonetas”

Cuando Páez felicitó a Rondón por su heroísmo, éste contestó:

“General, así se baten los hijos del Alto Llano”

Esta brillante operación militar motivó más adelante al Libertador, a denominar a Páez :

“La mejor lanza del mundo”

Es importante acotar la ventaja táctica que ofrece la lanza llanera que mide 3.50 metros, en contraposición de la española, que apenas mide 1,75 metros, ( medidas aproximadas).

El llanero utilizaba la Palma de Albarico,(Corocito), para elaborar su mortífera lanza.

El coronel caraqueño Narciso López Urriola, (1798-1851), luego de la derrota en La batalla naval del Lago de Maracaibo el 24-VII-1823, al trasladarse a España; fue designado en 1839, gobernador de la provincia de Valencia; al siguiente año fue ascendido a general.

Al cambiar de ideales viajo a Nueva York, para preparar una expedición sobre Cuba; en esa ciudad norteamericana, diseñó el Escudo y la bandera, izada por primera vez en la población de Cárdenas cerca de Matanzas el 19 mayo de 1850.

Al ser apresado en otro intento emancipador falleció en La Habana el 1 de septiembre de 1851, a ” Garrote Vil “.

La táctica del “Vuelvan Caras”, se aplicó tambien en:

Pantano de Vargas el 7-VIII-1819.

Boyacá el 7-VIII-1819.

Junín el 6-VIII-1824.

Ayacucho el 9-XII-1824.

De esos ciento cincuenta valerosos llaneros estuvieron presentes en:

Campaña de la Nueva Granada 52.

Campaña de Carabobo 75.

Junín 7.

Ayacucho 7.

Tres de ellos reposan en el Panteón Nacional:

General José A. Páez.

Coroneles Juan José Rondón y Fernando Figueredo.

“Es cosa esencialísima enseñar a la caballería a cargar, retirarse y volver caras”

José Antonio Páez.

En un acertado retrato espiritual, que dibujara Andrés Eloy Blanco, ” El Poeta del Pueblo “, dijo:

“A través de Páez, se llega inmediatamente a Venezuela, no hay personaje que se haya parecido más a su autor, no hay un patriota que se parezca más a su patria y no hay un guerrero que se haya parecido a su campo de batalla”.

La Letra del Coro del Himno del estado Apure:

” ¡ Vuelvan Caras ! al grito potente .

el poder colonial sucumbió,

y en las pampas extensas de Apure,

se oye el eco vibrar de esta voz

Eumenes Fuguet Borregales.

