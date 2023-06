Hoy y Después en Valencia

Domingo 13 de diciembre de 1981

Pareciera que las controversias alrededor del XXXIX Salón de Artes Plásticas Arturo Michelena, fuera un asunto de nunca acabar, pues cuando ya iba en vías de aplacarse la polvareda que se levantó con el otorgamiento del Michelena, a Mauro Mejiaz, surge ahora un zaperoco a raíz de declaraciones dadas por Guillermo Boggiano, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos rechazando el cuadro del Indio Guerra, que mereció el premio concedido por la mencionada empresa del estado.

Sobre esta situación, tan delicada, nosotros no habíamos querido emitir comentarios, dada nuestra dualidad de periodista adscrito a un medio tan importante como El Carabobeño, y por ser presidente de la Comisión de Artes Plásticas y directivo del Ateneo de Valencia, que organiza la importante confrontación. Pero ya que el señor Boggiano no ha tenido ningún tipo de con sideración para con el Salón, es bueno que se sepa lo siguiente:

El Premio del Instituto Nacional de Hipódromos, consistente en cincuenta mil bolívares, lo creó el señor Boggiano sin hacer ningún tipo de consulta a la directiva del Ateneo de Valencia. Se supo cuando llegó una carta en la cual se nos informaba que el Instituto Nacional de Hipódromos había creado ese galardón, sin especificar cual tipo de obra se iba a premiar. Sólo se participaba que la obra pasaría a formar parte de la colección del Instituto Nacional de Hipódromos.

Con la creación de ese premio se nos presentó un verdadero problema pues hasta el año pasado el Premio Michelena consistía en 25 mil bolívares. Entonces personalmente le comuniqué al señor Boggiano que era preferible que concediera un premio de 24 bolívares, y los restantes 26 mil se los donara al Ateneo para el cumplimiento de otras actividades, a fin de que el Michelena, se mantuviera como el premio más alto. Esa idea nos la rechazó de plano, con palabras no muy elegantes que digamos.

Ante esta situación recurrimos al gobernador Raúl Gómez, para que conversara con Boggiano sobre la conveniencia de no conceder un premio tan elevado en dinero, porque eso iba a obligarnos a aumentar la premiación, lo que en esos momentos no estaba planteado. El señor Boggiano insistió: «el premio es de 50 mil bolívares y si no loquito para que no sean provincianos».

Cuando ya se aproximaba la publicación de las bases del Salón el gobernador Raúl Gómez acordó aumentar el Michelena a sesenta mil bolívares y previa conversación con Antonio Toro presidente del concejo municipal, se eleva a cuarenta mil bolívares el Pérez Mujica. Tomada esta decisión fuimos a Caracas y nos entrevistamos con Manuel Espinoza, Director de la Galera de Arte Nacional, para que el premio Juan Lovera, donado por ese organismo fuese aumentado de quince mil a treinta mil bolívares. Otros premios pasaron a diez mil bolívares y los menores de 2 mil a 5 mil. Esa fue la causa por la cual el Michelena pasó a repartir tanto dinero, lo cual no deja de ser una paradoja, en una institución que, como el Ateneo, carece de los más mínimos recursos.

Se nos olvidaba decir que cuando la directiva del Ateneo decidió aceptar el Premio del Hipódromo lo hizo bajo la condición de que ese organismo diera una subvención especial a la institución a fin de que cumpliera con otras labores de divulgación cultural. Esto no se hizo efectivo, por parte del señor Boggiano.

Es mi opinión particular que si el Hipódromo desea continuar concediendo su premio lo haga manteniendo una actitud de respeto para con la directiva del Ateneo de Valencia y los jurados que esta designe, para el otorgamiento de los Premios del Michelena, pues sería muy triste para los artistas venezolanos aceptar las imposiciones de quienes sólo saben de caballos.

