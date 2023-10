HumVenezuela: 88,9% de los hogares venezolanos reportó servicios públicos de salud inoperativos  

La plataforma de registro de datos estadísticos sobre la emergencia humanitaria venezolana HumVenezuela presentó los resultados de su más reciente encuesta, la edición Julio-Agosto 2023 de los Diagnósticos Comunitarios, entre los que resalta que 88,9% de los hogares venezolanos reportó servicios inoperativos en los centros sanitarios públicos, por incapacidad de atención, limitaciones de horario o cierre.

A ello se suma el hecho de que subió a 72,4% el número de hogares que, al acudir a los centros del sistema sanitario público, no consiguió los servicios que necesitan para cubrir sus necesidades.

Estas cifras son el resultado de las investigaciones realizadas por más de 300 actores de la sociedad civil venezolana, con entrevistas directas en 11 mil 016 hogares en 195 municipios de 20 de los 24 estados del país.

En este universo, congregado en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, en los que reside el 92% de la población nacional, también se pudo determinar que 74,5% de los hogares no tiene acceso regular al agua.

Este es un aspecto que también incide en la calidad sanitaria, ya que 98,5% de los hogares reporta señales de contaminación en el agua que reciben o de la cual se abastecen, amén de que “el 18,1% no dispone de acueductos porque no existen en la zona o ya no funcionan, 10,6% sufre fallas eventuales y 45,8% interrupciones frecuentes del servicio”, señala el informe de HumVenezuela.

Otros servicios básicos

Señala la plataforma que el 58,6% de los hogares sufrió interrupciones eléctricas frecuentes. El 80% no tiene automóvil ni moto propia y un 49,4% enfrenta deficiencias constantes de transporte público. La falta de gas por bombona afecta a 36% de los hogares que necesitan de este servicio para cocinar, y un 52,8% no tiene Internet en su vivienda.

Ingresos, medios de vida y alimentación

Los ingresos mensuales de los hogares representaron, en el período de estudio, apenas 27,5% del precio de una canasta básica de alimentos y la pérdida de fuentes de ingresos aumentó de 53,6% a 61,5%. Para compensar esta pérdida, 30,3% de los miembros de los hogares trabajó en actividades informales precarias y 17,3% en empleos riesgosos.

Por otra parte, se supo que los hogares que hacen menos comidas al día aumentaron a 25,5%; a 9,3% los que permanecen con hambre; y a 5,7% los que pasan días enteros sin comer, indicando que un mayor número extenuó sus formas de generar ingresos y sus activos para alimentarse y más hogares cayeron en niveles severos de inseguridad alimentaria.

Educación básica

HumVenezuela develó que en 18% creció el número de niños, niñas y adolescentes de entre tres y 17 años que no asiste a la escuela. Un 7,2% dejó de ir o la abandonó y 10,8% nunca se escolarizó. Además, la asistencia irregular a la escuela en estas edades subió de 44,8% a 50,7%. Un 48,3% alegó motivos relacionados con las múltiples deficiencias del sistema educativo (falta de docentes, crisis de infraestructura, fallas en los programas de alimentación escolar, distancia desde el sitiod e vivienda o dificultades para el traslado, entre otras).

Abuso, violencia y riesgos del entorno

El 24,8% de los hogares reportó que alguno de sus miembros había sido víctima de actos de abuso o violencia por parte de funcionarios o grupos de delincuencia o armados. La inseguridad, las olas de calor, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y las epidemias son los mayores riesgos en los entornos comunitarios.

Voluntad de migrar

Todo el compendio de problemas anteriores parece haber sido un motivo para el incremento de la intención de emigrar de 8% a 13,1%. El 72,8% tiene como destino otro país; el 12,6%, otro estado; y el 14,7%, otro municipio del mismo estado; en su mayoría para salir de la pobreza económica, la reunificación familiar y tener acceso a servicios de salud, medicinas y otros servicios relacionados con necesidades esenciales.

La encuesta de la plataforma HumVenezuela, que desde el año 2021 proporciona datos primarios sobre los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el país, se basó en un muestreo estadístico con un 95% de margen de confianza y 0,87% de error.

La muestra se expandió 66% respecto de la alcanzada en ediciones pasadas: la primera, en junio 2021, con 4 mil 489 hogares encuestados en 125 municipios de 16 estados; y, la segunda, en marzo 2022, en la que se encuestó a 6 mil 641 hogares en 145 municipios de 19 estados.

