Es un mensaje de alerta. Ex jefes de Estado y Gobierno de 27 países, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) no solo rechazaron la invasión de Rusia a Ucrania, sino que aclararon que este hecho no busca solo afectar a Europa, se extiende a la aspiración de alterar radicalmente el orden institucional.

En un documento suscrito por los ex mandatario, se señala que los actos y las

decisiones que pretenden alterar ese orden internacional no pueden pasar desapercibidos en ninguna parte del mundo.

Los ex gobernantes calificaron a Vladimir Putin como un gobrnante con delirio imperial, cuyas acciones traen a la memoria incidentes previos a la II Guerra Mundial. También enfatizaron en que Rusia ha logrado una notable y preocupante influencia geopolítica en América Latina.

A continuación el comunicado íntegro

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de

España y las Américas (IDEA), condenan el acto de agresión a Ucrania ejecutado por el

régimen ruso, bajo el delirio imperial de su gobernante Vladimir Putin, y consideran

necesario invitar a la comunidad internacional y a todas las democracias del mundo a una

reflexión seria sobre el origen y las consecuencias de lo ocurrido.

Al condenar este ataque contra el pueblo ucraniano y su soberanía, que trae a la

memoria los incidentes previos a la II Guerra Mundial, no podemos menos que advertir

sobre el propósito de fondo que se advierte tras la decisión del régimen ruso.

Lo que se busca es alterar radicalmente el orden internacional. Sería una ingenuidad

considerar que la agresión criminal de Rusia a Ucrania sólo afectará al orden europeo. El

orden internacional afecta a todos y es responsabilidad de todos. Y los actos y las

decisiones que pretenden alterarlo no pueden pasar desapercibidos en ninguna parte del

mundo.

De modo que, así como levantamos nuestra voz ante un hecho de guerra que

conmueve y nos devuelve a tiempos que creíamos superados bajo la autoridad del Derecho

internacional construido desde 1945, no podemos obviar que la misma Rusia de Putin ha

extendido sus influencias geopolíticas de un modo más que preocupante en América Latina.

25 de febrero de 2022

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Vicente Fox Q., México

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei T., Chile

César Gaviria T., Colombia

Lucio Gutiérrez, Ecuador