El ingeniero José Aguilar denunció, que en la mañana de este domingo se detectó la caída al suelo una de las tres líneas del Sistema de 765 kV (la número 1, la más antigua) entre las subestaciones Guri y Malena, un tramo de 165 kilómetros de longitud, entre los kilómetros 90 y 95 del Guri, lo que representa una gran falla en el gran cañón energético.

El experto en energía eléctrica advirtió que esta avería impone una gran limitación en el sistema troncal de transporte de energía hacia el centro, la capital y el centro occidente, el Amazonas, los Llanos, Zulia, Falcón y los Andes, que sumado a la gran debacle de las plantas térmicas del país, es lo que en definitiva provoca los bajones, oscilaciones y los racionamientos las cuales tienen una naturaleza impredecible y un grado de afectación nacional.

José Aguilar recordó que esta es una consecuencia más del cúmulo de fallas por falta de mantenimiento en toda la cadena de valor del sistema eléctrico venezolano, lo cual está pasando factura, bajo un manto de oscuridad física y desinformación a la población nacional, la cual es la que termina pagando “los platos rotos”, por la negligencia y corrupción en la gestión.

El experto en energía eléctrica y conocedor del Sistema Eléctrico Venezolano Interconectado, desde los Estados Unidos, sostiene que el deterioro es tan marcado, que se necesitarán dos años o tres, para poner en óptimas condiciones el sistema eléctrico nacional.

El especialista internacional de sistemas eléctricos explicó que éste comprende la fase de generación (las plantas eléctricas donde se produce la electricidad, el corazón), la transmisión (el conjunto de líneas y subestaciones del sistema troncal, las autopistas para mover grandes bloques de energía) y de distribución (las grandes y más extenso sistema de subestaciones, redes y circuitos de menores voltajes que surten a todos los usuarios, residenciales, comerciales, públicos e industriales).

Falla en el gran cañón energético de Venezuela

El ingeniero José Aguilar hace dos años vaticinó que Carabobo seria un segundo Zulia y, efectivamente, tal como está ocurriendo con las constantes interrupciones en la entidad que sobrepasan las 10 horas.

“El país jamás había tenido que sufrir tantos racionamientos con un Guri que está 100 por ciento lleno, como no había estado en todo su más de medio siglo de operatividad”, subraya Aguilar, tras indicar que la falla del sistema de evacuación de energía, no solo se limita a la electricidad que Venezuela necesita, sino que también se incrementan las posibilidades de eventos mayores, de no respetarse con estricta disciplina operacional los límites de intervención segura del SEVI.

Carabobo y Aragua en el epicentro

El ingeniero detalla que el estado Carabobo, vecino de Aragua, siempre ha tenido como misión conceptual actuar de pivot o gran refuerzo, para que la energía que viene desde el Guri, Caruachi y Macagua, pueda continuar su paso hacia todos los estados al oeste y sur de la entidad. Pero ahora se ha convertido en una gran muralla impidiendo el paso seguro de suficiente energía hasta los estados Amazonas, Yaracuy, Cojedes, Lara, Falcón, Portuguesa, Guárico, Barinas, Apure (bajo), Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

¿El por qué de esta crítica situación?

Aguilar refiere que la entidad carabobeña solo cuenta con una sola unidad operativa de las 23 que tiene instalada. Es decir, de 4 mil 80 MW apenas funcionan menos de 110 MW, el 97,3 por ciento de su parque de generación está en cero MW.

En el estado Aragua no funciona ninguna de sus 8 unidades, dejando otros 460 MW indisponibles.

La demanda de los estados Carabobo y Aragua, otrora corazón de un gran polo de producción y comercio y medianas industrias de Venezuela, es muy similar a la de la entidad zuliana, lo cual complica el panorama de suministro eléctrico del eje Carabobo Aragua.

También, está la incapacidad de la estatal eléctrica de resolver los problemas de larga data en la subestación Arenosa de 765 kV que alimenta el anillo de 230 kV para la ciudad de Valencia, del cual se surten un gran número de circuitos de la cadena de Distribución, limitando aun más la seguridad, calidad y continuidad del servicio.

Aguilar recalcó que el problema es sistémico, es estructural, porque toda la cadena de valor eléctrico está seriamente afectada.

“Es grave lo que nos sucede en la porción del SEVI, entre Guri y Malena”, revela el experto, pero también es igualmente grave la debacle termoeléctrica de Venezuela, que de un plantel de más de de 260 unidades térmicas apenas medio funciona un par de docenas, por lo cual se nos está cayendo a pedazos la columna vertebral del sistema de Transmisión, además que ocurren rupturas en los principales anillos que surten la Distribución. “Es inaceptable”.

Un llamado al ministro de energía y gobernadores

El ingeniero José Aguilar hizo un llamado de atención al ministro de la cartera eléctrica y a los gobernadores de los estados Aragua, Carabobo y Zulia, especialmente, pues las tres cuartas partes del país están afectadas a diario por un pésimo y cada vez más deteriorado servicio.

“Den la cara al país, sean nobles, si el problema les quedó muy grande, den paso a profesionales que digan la verdad, que tengan ética y honradez extrema. Dejen de jugar al avestruz y dejen de jugar al “sabotaje”, porque queda en evidencia la gran incapacidad para afrontar los retos de un sistema en franco deterioro producto de sus inadecuados desempeños”, manifestó el ingeniero.

Aguilar concreta además, que el reclamo de la colectividad nacional es legítimo, porque los funcionarios públicos tienen que dar soluciones. “Ese es su trabajo, en vez de hacer pasar trabajo a la población por lo mal que hacen las cosas o lo que dejan de hacer”.

De la misma sentenció, que de no repararse la línea caída tiene lo más pronto posible, hoy mismo, mañana el colapso podría ser total, vaticinó.

