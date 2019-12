La orden Fray Luca Pacioli, por su trascendencia, por su historia y por quienes lo promueven, representa más allá de una satisfacción personal: es una oportunidad para validar el trabajo que los docentes universitarios han hecho y seguirán haciendo por Venezuela.

Así lo expresó José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, al recibir en su única clase la máxima distinción que otorga la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), en un acto celebrado en Caracas.

Luis Augusto Veloz, presidente de la federación, destacó que esta condecoración es la de mayor importancia y es en su rango la más alta que cualquier Contador Público puede recibir en Venezuela, y felicitó a José Ángel Ferreira por haberse hecho acreedor del mayor reconocimiento nacional correspondiente al año 2019, luego de una estricta evaluación por parte del Consejo Nacional de la Orden.

Quienes han sido distinguidos con esta condecoración, son reconocidos por su impecable ejercicio profesional, intachable comportamiento ético, significativos aportes a la ciencia, a la academia y al gremio; y finalmente, son profesionales adornados de muchas virtudes ciudadanas, a juicio del respectivo colegio federado, del Consejo de la Orden y de la FCCPV.

El vicerrector Ferreira manifestó que “tengo una carrera de más de 31 años como docente, nunca he dejado de dar clases en el ámbito de la Administración Comercial y la Contaduría Pública, lo cual ha hecho que tenga miles de alumnos en Venezuela y en distintas partes del mundo. Por ello, las felicitaciones que he recibido de esos alumnos me han llenado de una gran confianza en el futuro, y me ha dado la fortaleza espiritual necesaria para seguir construyendo el país, así como ratificar que el ejercicio de la docencia produce un retorno lleno de satisfacciones y de generación de país”.

Fray Luca Pacioli en Carabobo

Dignos contadores públicos del estado Carabobo han recibido previamente esta distinción, como lo son: Antonio Flores Cortez, Francisco “Kico” García y Petra Mary Terán de la Barca (2002); Américo Uzcátegui y Elba Medina (2004), Raúl Carrasquel (post mórtem 2007); Ángela Fernández de Hernández y Rogelio Hernández (2010); Publio López (2011); José Alberto Yanes y José Alberto Natera (2012); José Félix Chaparro y Reinaldo Navas (2013); Pedro Enrique Pérez y César López (2014); Francisco Aguana Pérez (2015); Carlos Herrera (2017) y Ezio Quintero (2018).

