Jubilados de la industria petrolera y petroquímica han repetido varias veces la escena durante las últimas semanas. Este jueves no fue la excepción y a pesar del cansancio, los jubilados volvieron a reclamar sus derechos desde la avenida Cedeño de Valencia.

Fueron tajantes: exigen el pago de la deuda del fondo de pensiones y el restablecimiento de sus beneficios contractuales. Sin embargo, el silencio ha sido la única respuesta que reciben por parte de las autoridades del Gobierno nacional.

Eli Gilberto Cuba trabajó durante 42 años en la industria petrolera. Comentó que cada mes ahorraba parte de sus sueldo y lo invertía en el fondo que crearon los trabajadores en 1993 para tener una vejez digna; pero ese objetivo quedó en el pasado cuando en 2014 Pdvsa tomó los estatutos y haberes del fondo de pensiones.

Son aproximadamente 7 mil millones de dólares que conformaban el fondo de pensiones. Sin embargo, los jubilados no manejan la cifra exacta porque no han tenido acceso a los estados financieros de la estatal petrolera desde el año 2016.

Cuba indicó que un jubilado solo devenga 400 mil bolívares de pensión, cuando por concepto de intereses generados por el fondo, los jubilados de la industria petrolera y petroquímica deberían cobrar 660 dólares mensuales.

Con una pensión de más de un dólar, quienes trabajaron por más de 40 años no pueden cubrir sus necesidades básicas. “Aquí no vivimos, sobrevivimos”.

Tampoco son atendidos en las clínicas con las que tenía convenio Pdvsa porque el seguro médico Sicoprosa les fue suspendido. “No nos quieren atender en las clínicas porque la deuda que tiene Pdvsa con ellos es muy alta”.

Desde que iniciaron las protestas a escala nacional el pasado mes de julio, los jubilados no han tenido una respuesta efectiva de las autoridades. Pese a eso, aseguraron que no las acciones de calle no cesarán hasta que sean escuchados.

