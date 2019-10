¿Qué tienen en común Diane Keaton, Colin Firth y Julianne Moore?, lo primero, que son tres importantes interpretes de la cinematografía actual, lo segundo, que son ganadores del Oscar.

Diane lo obtuvo en 1977 a Mejor Actriz por “Annie Hall”, Colin lo obtiene a Mejor Actor, por el film biográfico “El discurso del rey” y Julianne, lo alcanza por su “Still Alice”.

Tres notables carreras, colmadas de películas súper importantes, además, estos actores han conseguido enlazar un rodaje tras otro, y con ello el estar en pantalla con suma regularidad, gracias a ello, Julianne Moore estrena “El pasado que nos une”, Colin Firth se le ve en “Atrapados” y Diane Keaton está de estreno con “Mejor que nunca”,

Títulos que recorren los cines actualmente, e incluso están en la cartelera venezolana, gracias a Cines Unidos y Mundo de Película.

Julianne Moore y Colin Firth han coincidido en un film, en cambio Diane Keaton no ha compartido con ellos.

Julianne Moore busca arreglar el futuro de los suyos en “El pasado nos une”

La genial Julianne Moore está de nuevo en pantalla, gracias al drama “El pasado que nos une” del escritor y director Bart Freundlich, donde la actriz encarna a Teresa Young, una ejecutiva exitosa, madre y esposa feliz. Pero hay algo que inquieta enormemente, el futuro; pero a pesar de todo sigue adelante y lo próximo por hacer: una donación benéfica.

Julianne Moore es ampliamente conocida por el gran público, no solo por haber formado parte de la saga de Jurassic Park a la orden del mismísimo Steven Spielberg, sino también por sus roles co-protagónicos de la divertida comedia “Nueve meses” junto a Hugh Grant y Robin Williams (1994), el thriller de acción “Asesinos” con Antonio Banderas y Sylvester Stallone (95), el drama biográfico “Surviving Picasso” (96), “The Lost World: Jurassic Park” (97), “Boogie Nights” (1997), el maravilloso drama romántico “The End of the Affair” (99), el thriller psicológico “Hannibal” –film que le llevo enfrentar a Hanibal Lecter- (2001), “Las horas” (2002), “Laws of Attraction” (2004), “Children of Men” bajo la dirección de Alfonso Cuaron (2006), “A Single Man” junto a Colion Firth (2009), la comedia “Crazy, Stupid, Love” (2011). el remake de “Carrie” (2013), “Maps to the Stars” (2014) como “Maggie’s Plan” (2015),etc.

Julianne ha sido candidata al Oscar en cinco oportunidades, dos veces opto a Mejor Actriz Secundaria por “Boogie Nights” (1997) y “Las horas” (2002). Las tres restantes, le situaron en la categoría de Mejor Actriz por “The End of the Affair” (1999), “Lejos del cielo” (Far from Heaven) (2002) y por “Still Alice” (2014).

Ella gana la estatuilla en el 2014, por encarnar a una mujer que comienza a padecer de alzhéimer

Por lo pronto Julianne es noticia gracias al film de corte independiente, llamado “El pasado que nos une”,la cual está basada en la película “Efter Brylluppet” de la danesa Susanne Bier.

La película se centra en dos mujeres, Isabel y Theresa, esta última lo tiene todo, pero algo esta sucediéndose en ella. Su empeño inmediato es traer de Calcuta a Nueva York a Isabel, una joven que ha dedicado gran parte de su vida a dirigir un orfanato, en la India.

Todo ello con la finalidad de donar una alta suma de dinero al orfanato.

A Isabel le resulta difícil el viajar, por no querer dejar su trabajo en el orfanato, más allá de todo, por no descuidar al niño Jai, con quien comparte un vínculo muy profundo, ya que él despierta en ella un amor maternal, siendo prácticamente su madre sustituta.

Una vez en Nueva York, Isabel piensa que pronto regresará a su querido orfanato, pero la benefactora de Teresa tiene otros planes ella. Lo primero, conseguir que Isabel asista a la boda de Grace, hija de Teresa y Oscar.

Es entonces cuando se desata un juego de preguntas y respuestas, que vienen a desequilibrar viejas heridas del pasado, donde simplemente solamente sepuede seguir negando una verdad o simplemente, aceptar una realidad tardía y de nuevas responsabilidades.

Produciéndose un antes y un después.

A Teresa le interesa que estas desavenencias entre Isabel, Oscar y Grace puedan resolverse en un plazo muy corto, buscando armar una familia para Grace y sus dos hijos gemelos. Ya que Teresa sabe que dentro de poco dejara de ser el centro de su familia.

El punto de partida de esta historia, estará en la boda de Grace, la hija mayor de Oscar. Ya que detrás de este momento,se revelara una verdad que se ha mantenido oculta durante mucho tiempo, y que conseguirá alterar el curso de tres vidas.

“El pasado que nos une” celebra el complejo poder de transformación de las relaciones humanas más primordiales, así como la definición cada vez más amplia de qué es lo que hace a una familia.

Un film que reúne a Julianna Moore con Michelle Williams (como Isabel), Billy Crudup (es Oscar), Abby Quinn (en el rol de Grace), Alex Esola y con ellos el pequeño Vir Pachisia, como el pequeño Jai.

Una de las escenas más bien lograda, la ofrece Julianne Moore, cuando esta junto a Oscar, produciéndose en la habitación de ellos. Por su parte Michelle Williams, da vida a una mujer contenida y de poca expresividad.

Las vidas de Isabel y Teresa parecen diametralmente opuestas, pero hay algo que les une. Son dos personas que tienen en común mucho más de lo que puedan imaginar.

Colin Firth desea ser una pieza de salvamento en “Atrapados”

Colin Firth comienza su carrera a mediados de los años 80, con apenas veinticuatro años.

Su primer film resulta ser “Another Country”, que data de 1984, para luego rodar “Nineteen Nineteen” de 1985, un film protagonizado por Paul Scofield y María Schell (ambos ya fallecidos).

En los años noventa consigue protagonizar algunos filmes, pero sus dos grandes éxitos los obtiene en la pequeña pantalla, al co-protagonizar las series “Pride and Prejudice” (en el rol de Mr. Darcy) y “Nostromo” (dando vida a Charles Gould), siendo emitidas en 1995 y 1996/97.

El primer gran éxito comercial de Colin Firth en el cine, fue con la comedia “El diario de Bridget Jones”, del 2001, compartiendo créditos con Renee Zellweger y Hugh Grant.

Colin interpreta a Mark, quien tras años de ausencia regresa a la vida de la inestable Bridget, para convertirse en el amigo invisible, que siempre está ahí, a pesar de que ella le menos precia, por un episodio incomodo, que vivieron cuando apenas eran unos niños.

Fue tal éxito del film, que se surgieron dos secuelas: “Bridget Jones: The Edge of Reason” de 2004 y “Bridget Jones’s Baby” de 2016, en las cuales Colin Firth esta.

Las dos primeras cintas estuvieron basadas en los libros del mismo nombre, de Helen Fielding. El tercer film se inspiro en un escrito semanal, de la mismísima Helen Fielding (donde la cuarentona Bridget, busca ser madre).

En el 2008 estrena el musical “Mamma Mía”, para posteriormente sumar dos nominaciones al Oscar de manera consecutiva, 2009 y 2010, por los filmes “A Single Man” y “El discurso del Rey”.

En la primera encarno a George, un profesor que de repente se ve solo, por la muerte de su mejor amigo. Entonces él deseara salir de su soledad y depresión, justo cuando conoce a un joven.

El rol de George, está cargado de emotividad, dolor y desesperanza, por esta caracterización Colin Firth recibió el aplauso de la crítica como un buen número de premios (de la temporada 2009/10), entre ellos, la Copa Volvi a la Mejor Interpretación, del Festival Internacional de Cine de Venecia (edición 66) y un BAFTA (el Oscar inglés). Paralelamente Colin alcanzo su primera nominación al Oscar, perdiéndolo.

Al año siguiente, Colin Firth de nuevo ganaba los aplausos de crítica y público, por “El discurso del rey”.

Donde Colin Firth asumió a un caballero de la realeza británica de comienzos del Siglo XX, o sea, al Duque Jorge de York, quien subió el trono de Inglaterra a pesar de su tartamudez. Esto último deberá superarlo, como dé lugar, para dirigirse a su país, justo cuando se produce la declaración de guerra a Alemania, en 1939.

Por este complejo papel, el actor es vuelto nominar al Oscar y de forma con consecutiva, consiguiéndolo en esta oportunidad, a Mejor Actor, además, gana un segundo BAFTA y un Globo de Oro.

Tras obtener la estatuilla dorada, Colin Firth no ha parado de rodar, entre sus éxitos más destacables, están: “The Railway Man” al lado de Nicole Kidman (2013), “Kingsman: The Secret Service” y su secuela (2014 y 2017), “Magia a la luz de la luna” bajo la dirección de Woody Allen (2014) como “Mamma Mia! Here We Go Again” (2018).

A estos éxitos Colin Firth suma “Atrapados”, donde da vida a un oficial británico, que intenta ofrecer un equipo de salvamento al gobierno ruso, para rescatar a la tripulación de un submarino hundido, en el mar de Bárents.

El 12 de agosto del 2000, el submarino nuclear K-141_Kurs, de la Armada rusa, salió mar adentro para realizar unas maniobras de defensa, pero dos inesperadas explosiones inutilizan el funcionamiento del submarino, hasta el punto de no poder emerger.

Este terrible y verídico desastre desencadena en la marina rusa, mucho nerviosismo, primero porque supieron que habían sobrevivientes y lo segundo, por esconder sus precariedades, al ver como sus maniobras de rescates eran inútiles y obsoletas.

Cuando Vladimir Petrenko (encarnado por Max Von Sydow), deja que la ayuda internacional intervenga en la zona del desastre, ya es demasiado tarde. La tragedia la veía venir el Commodore David Russell (de lo marina británica), rol que da vida Colin Firth.

“Atrapados” está dirigido por el danés Thomas Vinterberg, trayendo al cine la tragedia real del Kurs, con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, el connotado Max Von Sydow, August Diehl y Colin Firth.

El guionista Robert Rodat entrelazo la realidad con la ficción, teniendo como punto central el hundimiento del submarino ruso. Lo primero, se evidencia en la reacción ante el desastre, tanto del lado de los familiares afectados como el alto mando de la marina rusa (basándose en el libro “A time to die” del periodista de investigación, Robert Moore). La ficción aparece en las escenas del interior del submarino, cuyas escenas están muy bien logradas.

Diane Keaton esta “Mejor que nunca”

Diane Keaton inicio su carrera en 1970 y desde entonces ha encadenado un éxito tras otro.

Apenas debutaba en la gran pantalla, ya disfrutaba de su primer éxito, gracias al rol de Joan en la comedia “Lovers and Other Strangers”, que co-protagonizo con Bonnie Bedelia, el oscarizado Gig Young, Cloris Leachman, Richard S. Castellano, Michael Brandon y Joseph Hindy, bajo la dirección de Cy Howard.

El personaje de Joan vive en un constante desacuerdo, nada menos y nada más que con su marido Richie (el hermano del protagonista), por lo tanto buscaran divorciarse.

“Lovers and Other Strangers” (conocida también “Amantes y otros extraños”) no solo recibió una nominación al Globo de Oro, en la categoría de Mejor Film de Comedia o Musical, sino que logro ubicarse entre las diez mejores de 1970/71. Además, recibió tres nominaciones al Oscar, exactamente en los renglones de Mejor Actor de Reparto (para Richard S. Castellano), Guión Adaptado y Música Original.

De tres candidaturas, gana uno, el de música original.

Dos años más tarde Diane Keaton llama aún más la atención de todos, al asumir a Kay Adams, la novia de Michael Corleone, en “El Padrino” de Francis Ford Coppola.

Esta aplaudida realización opto al Oscar en 11 categorías, para ganar las estatuillas de Mejor Actor (año en que Marlon Brandon, rechazo su triunfo), Libreto Adaptado y Mejor Film de la temporada 1972/72.

Definitivamente Diane Keaton dejo ser la chica debutante, para ser una estrella notable, lo que se vio reconfirmado en “El padrino II” de 1974, donde volvió a encarnar a Kay, ya convertida en la esposa de Michael Corleone, papel desempeñado por Al Pacino, dirigidos de nuevo por Francis Ford Coppola.

Esta cinta se convirtió no solo en la Mejor Película, sino en la gran triunfadora de la edición 47 del Premio Oscar, al ganar seis estatuillas.

En 1978 Diane Keaton obtiene el Oscar de Mejor Actriz, por su papel de Annie, una chica moderna, que sostiene una relación extraña con el neurótico Alvyn, en “Annie Hall”, película que dirigió, escribió (junto a Marshall Brickman) y co-protagonizo Woody Allen.

“Annie Hall” de 1977, alcanzó cinco postulaciones al Oscar, para ganar cuatro trofeos, los de Mejor Actriz, Director, Libreto Original y Película. Tan solo perdió en la categoría de Mejor Actor, donde Woody Allen aspiraba al premio.

Los siguientes éxitos de Diane Keaton, llegaron de la mano de Woody Allen, quien no solo la convirtió en su actriz favorita, sino que además, formalizaron una relación sentimental (de 1972 al 1979), período en que filmaron “Play It Again, Sam (1972), “Dormilón” (73), “Love and Death” (1975),”Anie Hall” (77), “Interiores” (78) y “Manhattan (1979)”.

Más allá de los éxitos de la etapa Allen, Diane fue aplaudida en 1977, gracias al drama “Looking for Mr. Goodbar”.

En los años ochenta Diane Keaton siguió sumando filmes exitosos, como una segunda candidatura al Oscar, a Mejor Actriz, por su papel de Louise Bryant, en “Rojos”, que co-protagonizo con su nuevo amor, Warren Beatty, en 1981.

El film está inspirado en hechos reales, exactamente en las vivencias John Reed y Luise Bryant, durante la Revolución Rusa de 1917.

En 1990 apareció en la tercera entrega de “El Padrino” (cinta que opto al Oscar, en siete categorías) y seguidamente retomo la comedia con “El padre de la novia I y II” al lado de Steve Martin (1991 y 95) y “The First Wives Club” (96).

En 1993 se reencontró profesionalmente con Woody Allen en “Manhattan Murder Mystery”.

Por tercera y cuarta vez, Diane Keaton aspiro al Oscar, en 1997 por “Marvins Room´s” y en el 2004 por “Something’s Gotta Give”.

En estos últimos diecinueve años Diane Keaton, está mejor que nunca, porque ha entrelazado la comedia y el drama, lo que la mantiene vigente a sus 73 años, que los cumplió el pasado 5 de enero.

Por lo pronto Diane Keaton es noticia, por el estreno de “Mejor que nunca” (Poms), donde da vida a Martha, una mujer que decide alejarse del bullicio de una gran ciudad y trasladarse a una ciudad de retiro, con el fin de prepararse para un desenlace fatal.

Inesperadamente un sueño de juventud volverá a rondarla, pero no le prestara atención, pero a pesar de todo, lo pensara mejor y decide ir tras su sueño: “ser porrista”, algo que en el pasado dejo pasar, por ser una buena hija.

De este modo se inicia esta inspiradora comedia, dirigida por Zara Hayes, donde el perseguir un sueño no tiene edad.

Será así como Martha lidera un grupo de porristas de la tercera edad, cuyo surgimiento genera ciertos conflictos en la villa de retiro, dándose paso a un drama sutil como a la comedia ligera, acompañado de suma competitividad y compañerismo. Todo ello en de buenas coreografías, al ritmo de canciones realmente sonoras.

Con Diane Keaton, también actúan Rhea Perlman, Pam Grier (la chica de “Jackie Brown”), Celia Weston, Phyllis Somerville, Bruce McGill y la nominadas al Oscar, Jackie Weber. Con ellos, los jóvenes Charli Tahan y Alisha Boe.

Zara Hayes, directora de “Mejor que nunca”, define la cinta así: _”Nunca se había visto una película con mujeres mayores siendo libres para ser porristas. Estas mujeres buscan ser ellas mismas, de ir tras sus sueños, de no tener pena y tomar riesgos, sin importar la edad. Lo que aprenderán de todo este viaje de ejercicios físicos, es el abrirse a nuevas amistades, sin importar como se esté_”

Tres opciones fílmicas para ver.