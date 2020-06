El artista canadiense Justin Bieber presentó este jueves una demanda por difamación contra dos perfiles de Twitter que este fin de semana lo acusaron de cometer agresiones sexuales, negadas reiteradamente por él.

De acuerdo con el medio especializado en celebridades TMZ, citado por numerosos diarios, el cantante pediría un total de 20 millones de dólares por una acusación maliciosa ante la que tiene evidencia documental indiscutible que demuestra que son mentiras escandalosas e inventadas.

Bieber no se quedará de brazos cruzados mientras los demandados intentan llamar la atención difundiendo imprudentemente mentiras maliciosas sobre que él participó en una conducta criminal atroz, indica la denuncia.

Bieber, de 26 años, ya negó en Twitter la acusación lanzada desde una cuenta en esa red social que posteriormente desapareció y en la que una mujer supuestamente llamada Danielle dijo que conoció al cantante canadiense en la ciudad texana de Austin, Estados Unidos, durante una actuación musical.

Según el relato de Danielle, Bieber la invitó junto a varias amigas al hotel Four Season el 9 de marzo de 2014. Allí, de acuerdo a lo escrito por la acusadora, Bieber la agredió sexualmente.

Posteriormente, en otra cuenta de Twitter, una persona llamada Kadi acusó a Bieber de agredirla sexualmente en un hotel de Nueva York en mayo de 2015.

Aunque no ha respondido a la segunda acusación, el domingo el artista refutó con documentos lo narrado por Danielle.

Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema, dijo inicialmente.

Bieber añadió que los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no se toma a la ligera y que por respeto a tantas víctimas que tienen que enfrentarse a estos problemas de forma cotidiana, quería asegurarse de me que reunía todos los datos antes de hacer una declaración.

En una serie de tuits, publicó fotos, artículos de prensa e incluso facturas de hotel para intentar demostrar que es materialmente imposible lo que Danielle narró.

Bieber dijo que, por ejemplo, que el 9 de marzo no se alojó en el Four Seasons de Austin como alegó la cuenta de Danielle sino en un AirBnb con la actriz Selena Gómez, entonces su novia.

Y el 10 de marzo se alojó en el hotel Westin de Austin, y mostró el recibo de su estancia en ese establecimiento.