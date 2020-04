View this post on Instagram

El mundo no se detiene pacientes y familiares siguen necesitando de nuestra ayuda. . Esto es amor del bueno porque es #amoralprojimo 🙏 . Hoy de la mano de @MariaGabrielaAbreu2019 y su maravilloso equipo de voluntarios y nuestros héroes de @ciclistasurbanoscarabobo llegó el almuerzo a los niños y personal médico en la C.H.E.T . . . Todos unidos en una misma misión . . . @cadena_de_favores_vzla @unidosbendecimos @darmasquerecibir @acpudi_porlavida @panchito_mandefua @mariagabrielaabreu2019 @sumandocorazonesvzla @marigabiabreu2019 @sumandocorazonesvzla @Deisisosa_inmobiliaria . . Dios nos bendiga tu puedes ayúdanos a ayudar los buenos somos mas. . . ¡Únete! #losbuenossomosmas #AyudanosaAyudar #DejandoSonrisasEnCuarentena♥️