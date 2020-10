Por temor a aquellos lectores que en alguna oportunidad nos abandonan a mitad de camino y no esperan el punto final, debo apurar el paso. Escribir de una vez, decir, por ejemplo, que es de suma importancia tener presente que la Consulta Popular convocada por el presidente encargado Juan Guaidó (JG), y que próximamente se llevará a cabo, hasta ahora no hay fecha de su realización, es determinante para que el régimen de Nicolás Maduro (NM) y su gente prolonguen o no su permanencia por un tiempo más en el palacio de Miraflores. Yendo al corazón del asunto; si como consecuencia de los resultados de esta consulta al soberano, los resultados son desfavorables a NM, que es lo más probable, pues a pesar de esa adversidad—estamos conscientes de que este no abandonará el poder—, ni tampoco está obligado a hacerlo porque ninguna ley lo contempla. Es de resaltar la importancia de que todos y cada uno de los venezolanos estén al tanto de estas verdades para no crear falsas y fatales ilusiones. Ahora bien, de resultar un fracaso, o bien por la poca participación o por el bajo entusiasmo en ese hecho electoral, entonces si es factible, que se dé la circunstancia de que más bien los bárbaros se atornillen en sus cargos por un largo tiempo más. Tengamos presente que de no ser exitosa la consulta popular convocada por JG, las ilegítimas elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre -de manera automática- tomarían un manto de supuesta legalidad por una especie de suerte de descarte.

De manera, que los sectores democráticos tienen frente a sí afrontar las jornadas ilegítimas del 6 de diciembre, “bombardearlas”; igual con aquellos que apoyan la truculencia electoral del chavismo y dicen ser de oposición. Punto de vista poco ortodoxo, poco leal, poco solidario, por tanto, lo más conveniente es olvidarse de ellos. Ya lo dijimos más arriba, hay que hacer el supremo esfuerzo por salir victorioso en la consulta popular; pero también, redoblar esfuerzos para robustecer a aquellos partidos políticos que están del lado de la democracia. En pocas palabras, hay que enfrentar la antipolítica el gran mal de todos los males; la gran culpable de que en Venezuela los demonios se salieran del frasco y se sembraran en Miraflores.

La Consulta Popular sería un fiasco solo si el 85 o 90 % que rechaza el funesto régimen de NM, olvídense de esas encuestas que se cotizan a elevados precios, se quedan en casas rumiando sus pesares. De modo que, aceptemos lo que es una línea política nacional. Sí, una línea política nacional que seguramente está previamente convenida con toda la comunidad internacional.

Importante destacar que la Asamblea Nacional aprobó una consulta popular que exhorta a la comunidad internacional a continuar apoyando al Parlamento al mando de Juan Guaidó más allá del 5 de enero de 2021. El acuerdo exhorta a la Organización de las Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y a toda la comunidad internacional, a continuar respaldando a esta legítima Asamblea Nacional, y a su presidente Juan Guaidó.

Finalmente, para ilustrar un poco sobre el tema, este acuerdo aprobado por la cámara se plantea convocar una consulta sobre las siguientes preguntas: 1º) ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos? 2º) ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6-D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, ¿y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

