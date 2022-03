Con más 13 años de experiencia, dos libros dedicados a la nutrición y el testimonio favorable de más de 1000 pacientes, la doctora Keily Franco se posiciona como una de las especialistas de mayor renombre en México y el mundo.

Muestra de ello es que, gracias a su fama y logros obtenidos en pro de fomentar la salud y bienestar, la profesional de la medicina, fue seleccionada para ocupar la portada del mes de marzo, de la revista Xona Social Magazine, una de las revistas más importantes de México; reconociendo además la labor de esta especialista en medicina deportiva y nutrición.

«Estar en la portada de esta revista es solo el comienzo, realmente creo y doy fe de que cuando haces las cosas con vocación y amor la aceptación y reconocimiento llegan solos», comenta.

Su nombre también es reconocido como la doctora de las celebridades; pues la garantía de su trabajo, la han manifestado varias figuras del medio artístico. La más reciente es Norkys Batista, quien ha manifestado en varias oportunidades en sus redes sociales, los avances obtenidos con Franco y se manifiesta satisfecha del tratamiento y constancia promovido por su doctora en términos de salud y bienestar.

«Esta portada es el resultado de un trabajo duro y constante, desde que llegué a México no he parado y ver los frutos de eso es mi gran recompensa», manifiesta, al mismo tiempo que señala que su intención es seguir transformando vidas. «Esa es mi motivación todos los días. Mi meta siempre va a ser continuar atendiendo pacientes y educar a muchas más personas sobre la salud».

«Recetas» y «Miedo a envejecer», han sido los dos libros exitosos que, la doctora experta en equilibrio hormonal, ha publicado. En el primero, hace un repaso por las 50 recetas de dulces y salados más saludables. Incluyendo recetas veganas. En el segundo, la criolla se adentra en los trastornos alimenticios, el miedo a envejecer y cuál es su estilo de vida, para lograr ser saludable por dentro y por fuera.

En este último libro, Franco asegura que es una pieza fundamental para mejorar el estilo de vida de las personas a la hora de alimentarse. «Considero que es una ayuda que muchos necesitan tener y un paso para tener salud mental y física».

«El éxito lo tienen las personas que no abandonan, que siguen aunque todo el mundo esté en tu contra. Me caracterizo por tener mucha disciplina y eso me ha llevado a estar donde estoy hoy en día», aseguró.

La doctora venezolana se encuentra viviendo una de las etapas más importantes de su carrera; sin embargo, menciona que todo se debe a su constancia.

Nota de prensa