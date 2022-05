De la «Esperanza» que da nombre a su última colección, el reconocido diseñador venezolano Giovanni Scutaro pasa a brindar un «Canto a Caracas», título de la presentación que prepara contra reloj y que llevará a pasarela el 24 de mayo en la capital de Venezuela, con tonos inspirados en el amanecer y atardecer de su tierra, según explicó en una entrevista con Efe.

Scutaro, quien llevó recientemente una «cápsula» de la colección «Esperanza» a la Hesperia Valencia Fashion Week (HVFW), celebrada en la capital del estado venezolano de Carabobo, se mostró ilusionado con su nuevo proyecto, que verá la luz en apenas tres semanas en la ciudad que lo vio nacer y a la que regresó, después de vivir varios años en EE.UU.

Y volvió porque cree en el resurgir económico de su país y, como consecuencia, en el nuevo despertar de la moda venezolana que -aseguró- cuenta con «grandes talentos», tanto consagrados como emergentes, con creaciones que no tienen «nada que envidiar» a lo que se hace en otros países.

«Vienen cosas muy positivas, con muchas proyecciones, no solamente para los talentos ya reconocidos. Yo tengo 35 años en el mundo de la moda. He hecho más de 120 presentaciones a nivel internacional, más de 300 presentaciones en mi país y, realmente, no tenemos nada que envidiar a lo que se hace afuera», señaló.

«Canto a Caracas», moda y corazón

Así, con esa motivación, Scutaro se prepara para el lanzamiento de «Canto a Caracas», la nueva colección primavera-verano en la que puso alma, corazón y tiempo.

«‘Canto a Caracas’ es un homenaje a la ciudad de Caracas. Caracas tiene una virtud que quizás pocas ciudades puedan tener, que es el amanecer y el atardecer. Yo a veces digo: ¿será que todo el mundo tiene la oportunidad de verlo? Porque a veces, el día a día no nos permite estar observando cómo está la tarde y cómo está el amanecer», explicó el diseñador.

Y son esos momentos del día caraqueño los que llevaron a Scutaro a imaginar un sinfín de combinaciones que decidió plasmar en sus creaciones, y mostrar así al mundo la postal de una ciudad infinita a través de tejidos multicolor.

«Nosotros tenemos un Ávila (gran montaña que bordea la capital), que es la que cubre a nuestra ciudad. Y esa ciudad resplandece tanto en un amanecer… O tú ves esos azules, grises, como van tornando a rosado. En base a eso es que saqué los colores, por eso es que vas a ver ‘Canto a Caracas'», explicó.

El paso por la (HVFS), la «esperanza» de algo grande

Con una parte de su colección «Esperanza», Scutaro fue la estrella indiscutible de la HVFW, donde mostró los tonos verdes que dan nombre a este trabajo, los inusuales tules bordados y el sueño de que algo grande viene para la moda venezolana.

«Esperanza, exactamente, es el sueño, una esperanza. Por eso empezamos con los colores verdes. El tul no era un tul simplemente, sino un tul bordado, trabajado sobre la pieza. Pudimos realmente llevar ese candor y ese encanto de la mujer nuestra, no solamente la latina, sino la mujer del mundo que quiere retomar esa época tan maravillosa como fueron los años 60», detalló.

Los vestidos armados, los polisones y las texturas nobles de «Esperanza» son diseños con los que pretende que «cualquier mujer pueda vestirse de la firma Scutaro», porque «al final, quienes la van a usar no son las modelos, es la mujer del día a día».

Su meta es que la moda, que vivió, como casi todos los sectores, un parón durante la pandemia, vuelva con fuerza y que Venezuela sea un gran escaparate, algo que -reiteró- «sí se puede» lograr, y el punto de partida de un largo camino fue, en su opinión, la HVFW.

«Sí se puede. Se pueden hacer muchas cosas. La pandemia también nos recogió a todos los venezolanos y al mundo entero, pero abrió muchas puertas, y esta es una apertura, sobre todo, en mi opinión personal, para todos los nuevos diseñadores que se puedan presentar ante un escenario, no es nada fácil», sostuvo.

Apoyo incondicional a los nuevos talentos

El consagrado diseñador expresó su satisfacción por la apertura que la HVFW brindó a los «nuevos talentos», quienes ven mermadas sus oportunidades de darse a conocer «si no tienen atrás un nuevo pulmón de patrocinantes que los apoyen».

«El Fashion Week, que por primera vez se hace en Venezuela, permitió abrir una compuerta, definitivamente, de trabajo a todo el mundo. Entonces yo estoy súper feliz y apoyando al 100 % este tipo de eventos», reiteró Scutaro.

La primera Semana de la Moda que se celebró en Venezuela contó con 120 modelos y un equipo de más de 200 personas que prepararon el evento durante varios meses y que pretende ser el germen del relanzamiento definitivo del sector en el país caribeño.

Y esta es la razón que ha llevado al diseñador a regresar de EE.UU. a trabajar por su tierra natal, pese a que internacionalmente ha cosechado grandes éxitos.

«He estado en siete países continuamente, en las Fashion Week, no solamente en los EE.UU., sino en Argentina -en Buenos Aires trabajé siete años consecutivos, en la FW de Buenos Aires-, en Santo Domingo, -República Dominicana-, Puerto Rico, Nueva York, Miami, en España… Así que he recorrido mundo», explicó Scutaro, quien recordó sus trabajos con Carolina Herrera y Óscar de la Renta, entre otros.

Pero a pesar de todo, después de más de tres décadas de trabajo, volvió a su patria con las ganas y la fuerza del primer día.