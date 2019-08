El Presidente (E), Juan Guaidó, denunció la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra el Parlamento venezolano y sus diputados. “Este hostigamiento también lo sufren los distintos sectores de todo nuestro país que mayoritariamente clama por el cambio”, aseguró.

El también máximo representante del Parlamento, reveló que la dictadura que pretende imponer Maduro cada vez queda más sola, haciendo alusión a la negativa de la petrolera China CNPC a hacer negocios con ella.

“Ayer desde Turquía le cerraron el financiamiento, hoy una petrolera China tampoco quiere hacer negocios con un régimen caído.La usurpación es inviable para Venezuela y el mundo”, expresó desde su cuenta personal de Twitter.

La persecución a @edgarzambranoad es al Parlamento venezolano y a nuestros Diputados que resisten en nombre de Venezuela. Es el hostigamiento que también sufren los distintos sectores de todo nuestro país que mayoritariamente clama por el cambio. #Zambrano100díasEnPieDeLucha — Juan Guaidó (@jguaido) August 16, 2019

Guaidó aseguró que el país no se doblegará, como tampoco lo ha hecho el primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, secuestrado hace más de 100 días.

“El régimen se robó el dinero de la República para atender su Paraestado y no al pueblo de Venezuela, que hoy gana menos de 3$ al mes. Pero usando la fuerza y persiguiendo a un país no van a detener a un pueblo que, como Edgar Zambrano, no se doblega”, continuó.

El jueves, el Banco Ziraat, la entidad crediticia más grande de Turquía, dejó de ofrecerle servicios al Banco Central de Venezuela (BCV). Decisión tomada en base a las sanciones aplicadas al régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (EE.UU.), las cuales amenazan a las instituciones o empresas que hacen negocios con el régimen usurpador dentro o fuera del país.

Prensa CCN