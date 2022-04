La única manera que tiene Esther Sánchez para salir y entrar a su casa es dando un salto de la acera a la calle y al revés. De lo contrario, tendría que meter los pies en las cloacas que no dejan de correr por el lugar. Ella vive en Barrio Unión Norte de Naguanagua, donde los vecinos ya no saben qué hacer con este problema.

Dos o tres veces al día Esther limpia el frente de su casa. No tiene otra opción para evitar que las aguas negras entren a través de las rejas. Ya ella perdió la cuenta de los años que tiene viviendo de esa manera, pero sabe que son más de 10.

Cuando llueve todo es peor. Yolanda Rojas reside cerca, en la calle Rivas Dávila. Ella le pide a Dios que las precipitaciones en esta temporada no sean tan fuertes, “porque si se desborda la canal de aquí en Barrio Unión y la de La Campiña, es seguro que el agua se mete a las casas… No dormimos cuando cae un palo de agua pendiente de todo”.

Se trata de la mezcla de lluvia con cloacas que inunda las viviendas de la zona. Ya varias veces le ha pasado y el drama siempre es el mismo. “Hay que buscar dónde montar la nevera, la lavadora y hasta los muebles para que no se dañen, y después debemos sacar el agua, limpiar y desinfectar”.

En casa de la hija de Esther también se mete el agua cuando hay una precipitación muy fuerte, Su preocupación son sus nietos menores que se han enfermado en varias ocasiones de afecciones respiratorias y en la piel.

Solo promesas para Barrio Unión

En varias oportunidades, los vecinos de Barrio Unión han visto llegar a las cuadrillas de Hidrocentro y de la alcaldía de Naguanagua. Hacen una inspección y la respuesta siempre es la misma: promesas.

Así lo expresó Nardo Loreto, quien ya no cree en las palabras de quienes van a la comunidad. “Es como si no vinieran, traen puras promesas, no hacen nada, dicen que van a cambiar esto y aquello, pero no hay soluciones… Dicen que los tubos están colapsados y eso se sabe porque las cloacas están desbordadas”.

Sánchez recordó que la última vez que recibieron la visita de trabajadores de Hidrocentro le explicaron que la única manera de solventar el problema es que los vecinos se reúnan y se pongan de acuerdo para comprar los tubos que se necesitan, “pero la situación está tan dura que eso es imposible para nosotros”.

Además del fuerte olor típico de las cloacas, los habitantes de Barrio Unión Norte deben enfrentar la proliferación de insectos y roedores que afectan su calidad de vida. Mientras que los alumnos del liceo del sector pasan su jornada entre la pestilencia, los zancudos y las moscas.

Colapso sin solución

Leonardo Eucaristía vive en Barrio Unión Sur. Ahí el problema de aguas negras es diferente. Por sus calles pasan las cloacas desbordadas de la zona norte de la comunidad que, a su vez, pasan por los canales de lluvia y todo colapsa con cada precipitación.

“Pero el problema es que las cloacas están graves. Se arregla algo por aquí y se explota por allá. Hay que cambiar toda la tubería porque tienen muchos años. Yo tengo 56 años y ya Barrio Unión estaba hecho, eso quiere decir que los tubos no son los requeridos para la demanda actual”.

Hace cinco años se logró el cambio de las tuberías de aguas blancas en varias calles de Barrio Unión Sur, pero quedaron huecos en el asfalto para los que los vecinos se están organizando para comprar los materiales y hacer los arreglos.

Algo parecido ocurrió en Barrio Unión Norte, donde a mediados del año pasado una cuadrilla de Hidrocentr

realizó labores que solo resolvió el problema de aguas negras a dos o tres calles y dejaron la vialidad prácticamente intransitable. Los vecinos ya no saben qué hacer. Ellos solo piden a las autoridades que hagan su trabajo para recuperar su calidad de vida.