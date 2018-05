“No puede ser que mientras uno madrugue, hasta pasar de un día para otro, para sacarse la cédula, enchufados y militares no hagan colas y ni sufran las humillaciones que implica este proceso”, comentó el señor Roberto Verdú, cuando hacía la cola en la sede de Los Colorados del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), este viernes.

Este viernes, las oficinas del Saime en Carabobo amanecieron abarrotadas; desde las cuatro y cinco de la madrugada personas hicieron sus colas, como otras prefirieron hacerlas desde la noche del jueves. Todavía a las cuatro de la tarde, permanecían colapsadas de usuarios, que denunciaron las improvisaciones de estas jornadas previas a las elecciones presidenciales de este domingo.

“Lentitud, viveza y descontrol”, eran las palabras más frecuente de los ciudadanos. En la sede de Los Colorados, también había un nutrido grupo de personas provenientes de las oficinas del Saime de Trapichito en la que en la tarde del jueves se registraron violentas escenas de descontentos, al punto de presentarse efectivos militares lanzando bombas lacrimógenas.

En la sede de Los Colorados, las colas eran kilométricas, sobrepasaba las 600 personas. Pero, lo más llamativo era que tanto para sacar el documento, como para retirarlo es un “calvario”. Quienes salían, luego de lograr hace el trámite, decían que les indicaban que en la tarde se las entregarían. Pero, la señora Wendi Renfijo denunció que ya llevaba un mes reclamando por la de ella.

Igual panorama se observaron en las otras oficinas, donde todavía pasadas las cuatro de al tarde, permanecían congestionadas.

“Con sudor, agotamiento y a madrugonazos”

Señoras, con niños a cuestas, manifestaron que estaban desde las cinco de la madrugada y todavía a las once de la mañana no habían sido atendidas. Era el caso de Ana Graterol, quien era la número “400”, con una niña de un año en sus brazos. La enumeración que los mismos ciudadanos se marcaban y números por los cuales ellos mismos se controlaban. Pero, no se observaba ningún funcionario por los alrededores de las colas. “Prácticamente a la deriva, pero de aquí no me marcho sin irme con mi cédula”, Héctor Linares.

Roselis Sánchez, de 42 años, dijo que se había sacado la cédula y a la fecha, no ha podido retirarla. Tanto para solicitar este documento, para retirarlo es todo un calvario.

Estas jornadas de cedulación, proseguirán hasta este sábado, hasta las nueve de la noche, para que las personas puedan acudir a las elecciones presidenciales de este domingo 20 de mayo, pero por los comentarios y lentitud del proceso muchas personas se quedarían sin poder obtenerla.