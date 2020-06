Pasar la noche en kilométricas filas para equipar el tanque de gasolina es el común denominador en las adyacencias de las estaciones de servicio que expenden combustible a precio subsidiado de 5 mil bolívares el litro.

En la segunda semana del nuevo esquema de distribución y venta de gasolina, conductores pasan hasta 24 horas en cola para comprar 30 o 40 litros de combustible una vez por semana.

Para Luis Escorcio no tiene otra denominación que “un calvario”. Llegó a la estación de servicio Lara 2 este lunes en horas de la mañana con la intención de surtir este martes, de acuerdo al terminal de placa 7 y 8. Pero más de 24 horas después seguía en la cola.

Era el número 103 en una fila que abarcaba casi cinco cuadras. Desde horas del mediodía de este martes, en esta gasolinera habían dos colas más: una para los vehículos que les toca surtir este miércoles; y otra más corta para los que les corresponde el turno del jueves.

En la E/S Guataparo, el panorama no ha variado desde que inició el nuevo esquema de venta de gasolina. Este martes el despacho inició pasadas las 7:00 de la mañana, la cola de cientos de carros se perdía de vista y los conductores denunciaron que tienen que pasar todo un día en medio de vicisitudes para poder equiparse con 30 litros de gasolina.

Esta es una situación que se repite en la E/S Naguanagua. A las 10:56 de la mañana de este martes, Zaira Mendoza, completaba más de 24 horas en fila y aún no habían comenzado a despachar porque la cisterna con gasolina no había llegado. “Esto es agotador, ayer no trabajé y hoy tampoco. ¿Qué hacemos? Que no nos engañen”.

Como un viacrucis definió José Sánchez la tarea de llenar el tanque de su vehículo. Se incorporó a la fila para surtir combustible en la E/S Santa Ana la tarde de este lunes y pasada la 1:00 de la tarde de este martes todavía estaba en cola.

Dijo que hace el sacrificio de permanecer tantas horas en fila para comprar 40 litros de gasolina subsidiada que no le alcanza ni para 15 días, porque no tiene recursos para adquirir el combustible a precio de 0,50 dólares el litro. “No es justo. En un país petrolero como Venezuela, no nos merecemos esto”.

En la E/S Paramacay las colas no han cesado desde el pasado lunes 1 de junio cuando inició la nueva modalidad de venta de gasolina. Este martes 9 de junio, en horas de la tarde la fila de conductores llegaba hasta el estacionamiento del centro comercial Concepto La Granja.

Con banquitos y mesas, los usuarios se disponían a permanecer en el lugar para intentar llenar el tanque este miércoles 10 de junio, día que le corresponde a los vehículos con placa 9 y 0.

Sin colas las premium

En las estaciones de servicio habilitadas para vender gasolina a precios internacionales sin restricción alguna, las colas fueron muy cortas en la jornada de este martes.

En las E/S Guaparo, La Ceiba, Prebo, Los Colorados, Campo Alegre, Trigal y Cabriales expendieron combustible sin contratiempo y los vehículos fluían con normalidad.

Modalidad 24 horas

Durante recorrido por las diversas estaciones de servicio, los encargados de las gasolineras indicaron que todavía no han sido notificados de la ampliación del horario a 24 horas, tal como lo indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, este lunes.

Extraoficialmente, el encargado de una estación subsidiada en Valencia informó que a partir de este jueves 11 de junio habilitarían 24 estaciones de servicio, entre subsidiadas y premium, para que despachen 24 horas al día.

Lee también: Pernoctar en vehículos por 40 litros de gasolina subsidiada es la “nueva normalidad” obligada