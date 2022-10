Leones del Caracas habría perdido a otro de los jugadores importados anunciados para la temporada 2022-23 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).



Según reseña Líder en Deportes, se trata de Jordan Díaz, prospecto de los Atléticos de Oakland, quien no jugará con la franquicia venezolana por petición de su organización en las Grandes Ligas.



La petición se da para que Díaz pueda tener el descanso necesario, luego de tener dos semanas jugando con el equipo grande que dirige Mark Kotsay.



El colombiano se ha convertido en toda una sensación en las Mayores al batear para .283 en 14 partidos, donde ha pegado 13 hits, una carrera remolcada y tres anotadas.



Este es el segundo importado de los melenudos que anuncia su salida de la institución. El primero fue el también colombiano Reynaldo Rodríguez, quien expresó que no jugaría en la LVBP.



La importación de Leones se mantiene con Tiago Da Silva, Alex McRae, Tyler Wilson e Isaías Tejeda, por lo que deben trabajar en un nuevo refuerzo para la campaña.



Se presume que el reemplazo de Jordan Díaz será un lanzador, aunque todavía no ha sido confirmado por la directiva caraquista.



Con información de liderendeportes.com