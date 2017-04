María Antonieta Mendoza de López denunció que su hijo Leopoldo López fue castigado nuevamente en la cárcel militar de Ramo Verde y estará aislado 15 días.

Mendoza de López teme por la vida de su hijo. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López de lo que pueda ocurrirle al exalcalde de Chacao, condenado a 13 años y nueve meses de prisión.

Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, denunció que mientras la dictadura reprimía a los venezolanos, a López le quitaron la visita familiar en Ramo Verde.

Para Tintori la razón del castigo es, por llamar a los venezolanos a protestar pacíficamente en la calle contra la dictadura de Nicolás Maduro.

DENUNCIO q en Ramo Verde me dijeron q NO me darán una notificación verbal o escrita x el aislamiento @leopoldolopez pic.twitter.com/DrnGVTcpy2

— Antonieta M. López (@antonietamlopez) 8 de abril de 2017