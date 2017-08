La línea 2 del Metro de Caracas presentó retraso desde las 06:00 a.m. de este martes. El servicio de transporte notificó a las 06:36 a.m. por su cuenta oficial de twitter que los trenes no lograban despejar su andén.

Usuarios indicaron que los trenes se ralentizaron por lo que, causó que se acumularan más personas en las estaciones.

Antímano y La Yaguara, fueron las estaciones con mayor número de usuarios.

Linea 2 del metro es un asco 1 hora aqui, deben eliminar los vagones viejo @metro_caracas @NicolasMaduro el metro no sirve ponganse a traba — anthony tovar (@anthony0603) August 29, 2017