Machado sobre la corrupción en Pdvsa: “El oficialismo habla de la ley, pero la viola”

Durante una visita a Valencia, la mañana de este sábado, la precandidata a las primarias de la oposición por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, se refirió a la trama de corrupción “Pdvsa-criptos”, al enfatizar en que el oficialismo “habla de respetar la ley pero es el primero que la viola”, y señaló que “es inaceptable que haya una dirigencia que represente lo peor de la sociedad”.

En las últimas horas ha quedado develada una trama que implica a unas 36 personas, de las cuales 25 ya están detenidas y otras 11 están pendientes de aprehensión. Entre los arrestos figuran funcionarios de Pdvsa, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (la Sunacrip) y empresarios.

Destacan los casos del jefe de la intendencia de criptomonedas, Joselit Ramírez, y el exdiputado Hugber Roa, a quien le fue allanada, durante la semana, su inmunidad parlamentaria para que enfrente la justicia ordinaria.

Este nutrido grupo delictivo sustrajo recursos financieros de la estatal petrolera por el orden de los 23 mil millones de dólares, según estiman parlamentarios de la propia Asamblea Nacional oficialista, como el diputado Hermann Escarrá, quien habló recientemente ante la televisora estatal VTV que en las próximas horas se sabrá de mayores detenciones y de un rango mayor de dinero estafado a la industria petrolera.

El caso es que María Corina Machado indicó este sábado que en Venezuela es necesario dar el ejemplo, y conminó a la ciudadanía a salir del actual Gobierno para que haya una justicia verdaderamente autónoma en el país.

Asimismo, llamó a no renunciar a la causa de la libertad y afirmó que el Gobierno “podrá tener toda la plata del mundo y las armas, pero nosotros tenemos a la gente, la razón y las ganas”.

Estructura y organización de cara a las primarias

Machado visitó la capital carabobeña para congregar a los integrantes de su agrupación política en un evento, realizado en el Hotel Ucaima, en la urbanización La Viña, para adelantar lo que respecta a las estructuras y la organización de Vente Venezuela, de cara al próximo 22 de octubre.

A los asistentes les dijo: “El 22 de octubre Maduro sabrá que estamos dispuestos a sacarlo”. Pero indicó que, para ello, todo dependerá de lo que se logre en 2023, por lo que hizo un llamado a trabajar sin descanso “hasta el final”, en referencia a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2024.

“Esto va mucho más allá de una lucha política, esto es una lucha existencial”, sostuvo Machado, al tiempo que insistió en que no importa si intentan cerrar espacios o sabotear eventos, porque “en la calle cabe más gente”.

A ello se refirió Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización, quien aprovechó su intervención para referirse al sabotaje de los más recientes eventos de Machado en el país. “Si están clausurando espacios por haber ratas, deberían comenzar por cerrar las gobernaciones, ministerios y Miraflores”, aseguró.

Asimismo, llamó a no caer en triunfalismos y a trabajar duro para derrotar a los “cogollos” de los partidos. “Venezuela está golpeada y se siente traicionada, pero no está rendida”, resaltó.

“Hasta el final”

Por su parte, el coordinador estadal de Vente en Carabobo, Jesús Lozada, aseveró que el partido de la libertad sí cree en la unidad, pero de propósito. “¿Cuál es nuestro propósito? Pues sacar a Maduro. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¡Hasta el final!”, sostuvo.

En este sentido, Nikoll Arteaga, secretario político estadal, recordó que los venezolanos se sienten defraudados y por eso no basta la unidad. Y agregó: “Los venezolanos quieren confiar, pero ya no dan cheque en blanco. Por eso nosotros ofrecemos un liderazgo que no se quiebra y que va hasta el final”.

En nombre de la juventud, Oriana González, coordinadora de Vente Joven Carabobo, aclaró que hasta que no salga el chavismo, nada se va a arreglar.

Finalmente, Carlos Fernández, coordinador nacional de Vente Joven, se negó a calificar a María Corina como solo un fenómeno electoral. Para él, es la representación de una generación que será fundamental para vencer “la pesadilla” que encarna Maduro. “Somos incómodos para el oficialismo, somos incómodos para los complacientes, pero somos queridos por la gente”, dijo.

Con nota de prensa.