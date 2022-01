Johan Palacios, lanzador prospecto venezolano, fue firmado el pasado fin de semana en el llamado draft internacional por la organización de los Marlins de Miami. El joven fue uno de los prospectos que generó mayor interés en las franquicias norteamericanas en este 2022.



De acuerdo con Meridiano, Palacios desde pequeño siempre demostró favoritismo por la práctica del béisbol, a pesar de provenir de una familia basquetera, lo que fácilmente pudo haber decantado su práctica deportiva gracias a su gran altura.



“Desde pequeño siempre me ha gustado el béisbol, mi abuelo me ponía los juegos en la televisión, me decía Johan Santana, yo quería ser como él. Nunca llegué a jugar otro deporte, mi papá llegó a firmar en básquet, bastantes oportunidades me consiguieron en básquet, pero yo quería era jugar béisbol” mencionó el derecho.



