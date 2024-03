Los reportes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, indican un número récord de incendios en Venezuela con más de 11 mil detectados solo en el mes de marzo.

De acuerdo con el sensor MODIS (Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) de la agencia estadounidense, y según datos publicados por Queimadas, un programa del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, los recuentos de incendios en enero de 2024 y febrero de 2024 superaron los nueve mil, más que cualquier otro enero o febrero desde el comienzo del registro MODIS a principios de la década de 2000.

La NASA público en su cuenta en X (antes Twitter) una foto de cómo se ve el país desde el espacio, y se observa varios incendios grandes y una capa de humo al sur del río Orinoco el 26 de marzo de 2024.

Drought and heat fueled an unusually high number of fires in Venezuela during the first three months of 2024. This image captured by @NASA’s Terra satellite shows large, smoky fires burning south of the Orinoco River on March 26. https://t.co/WgJanBK5Xc pic.twitter.com/DIodCE78VB

— NASA Earth (@NASAEarth) March 29, 2024