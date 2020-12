Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS) señaló que a partir de la nueva realidad política luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral, CNE en la madrugada de este 7 de diciembre.

“Estamos en presencia de una Asamblea Nacional que fue electa por una minoría de votos, lo que debe preocuparnos a todos los venezolanos, más allá de la intranquilidad que tiene el propio gobierno porque sabe que hubo un sector de su votación tradicional que no participó”, subrayó.

Mujica explicó que la participación de votantes que se observó este 6 de diciembre estuvo “muy por debajo, incluso de los números que el CNE está diciendo” destacando que se pudo conocer por la vía de los medios de comunicación que el Presidente de la República, en lugar de votar en su centro habitual, fue a votar a otra parte “sin que hubiese alguna justificación expresa para ello”.

El pasista destacó que de los resultados anunciados en la madrugada del 7 de diciembre, pudieron constatar que en los datos que aparecen en la página web del CNE estado por estado y centros de votación, “o no aparece la tarjeta del MAS con los votos, o no aparecen las tarjetas de otros partidos” lo que a su juicio colocaría la elección parlamentaria en una situación que no había ocurrido en el pasado. “Alertamos sobre este hecho que está ocurriendo y seguiremos indagando a ver de qué se trata”.

Por otra parte, mostró su desacuerdo con el hecho de la prórroga anunciada por el ente comicial a partir de las 6 pm por una hora el acto de votación, al no existir colas en ningún centro electoral.

“Nos parece negativo que se haya prolongado el acto electoral ya que no tenía sentido”, subrayando que valdría la pena hacer una evaluación para ver cuántos votaron después de las 6 pm y cuántos habían votado antes de esa hora, como forma de constatar “si efectivamente se corresponde con la movilización de votantes que supuestamente hubo en ese periodo”.

Saboteo abstencionista

Felipe Mujica precisó que nuevamente el abstencionismo “sabotea” un proceso electoral que de haberse realizado en otras condiciones, hoy se estaría hablando de una composición del parlamento muy distinta. “Esa parte de la oposición que decidió no participar está convocando a una supuesta consulta que apunta a ser una barajita repetida que lamentablemente no nos llevará a ninguna parte”.

En cuanto a los sectores opositores que decidieron participar, Mujica enfatizó que quedó claro que el hecho de haber ido divididos, demostró que hubo un error que, “ojalá hacia el futuro y a partir de esta experiencia, se pueda corregir por encima de los intereses personales y partidistas”.

Mujica puntualizó que la votación obtenida por los sectores opositores fue precaria. “Las votaciones repartidas, fueron unas más precarias que otras y en el caso del MAS es una de las más precarias, lo que deja en evidencia, ante los porcentajes resultantes, que ninguno aparece como opción producto de la división”.

“¿Qué nos costaba haber votado por la tarjeta que fuese? Y cuando se sumaran los votos se había identificado que había una mayoría contraria al Gobierno”, concluyó.