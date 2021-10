Con la celebración de cuatro misas, la iglesia carabobeña conmemorará este martes 16 el 157 aniversario del nacimiento en Trujillo del beato Dr José Gregorio Hernández.

El padre Miguel Romero declaró sobre el particular en el programa En Contexto de la emisora Exitos, donde precisó que las eucaristías se realizarán en el Santuario del Dr José Gregorio Hernández, que funciona en la iglesia San Francisco ubicada en el centro de Valencia.

El sacerdote detalló que las misas se oficiarán a la 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 2:00 pm. La idea es que un buen número de personas tengan la oportunidad de participar en estos actos religiosos, para agradecer cualquier favor recibido por intercepción del llamado Médico de los Pobres.

Comentó que por efectos del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios con la COVID-19, solo se permitirá el acceso a 120 personas por misas.

El padre Miguel indicó que la misa de las 9:00 am se ofrecerá por los médicos y demás miembros del personal de salud, para que Dios los bendiga y les siga dando sabiduría, sobre todo en estos momentos de pandemia.

A las 3:00 pm, cuando culmine la última misa, comenzará la caravana con la reliquia del beato, para pedir por la culminación de la pandemia y la erradicación de otras enfermedades.

El recorrido se hará por la avenida Las Ferias para llegar a la maternidad del sur, donde se hará una oración por los pacientes. Luego continuará por la avenida La Romana hasta la CHET, donde se hará otra oración por los enfermos. Después continuará por las avenidas Lisandro Alvarado y Andrés Eloy Blanco, para llegar a la redoma de Guaparo y de allí regresar al santuario.