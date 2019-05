La legendaria actriz Doris Day ha muerto a los 97 años en su casa de Carmel Valley, en California. Así lo ha confirmado la Doris Day Animal Foundation, que en un comunicado reconocía que la también cantante «había gozado de una salud física excelente para su edad, hasta hace poco contrajo un caso grave de neumonía que produjo su muerte».

Nacida como Doris Mary Ann Kappelhoff en 1922, Doris Day fue una de las actrices más taquilleras del Hollywood de su época, y también una exitosa cantante, reconocida por la mítica canción «Qué será, será» (Whatever will be), del filme de Alfred Hitchcock «El hombre que sabía demasiado». Se retiró del mundo del espectáculo al cumplir los cincuenta años, para dedicarse al activismo, sobre todo de animales.

Pese a ser una consolidada estrella del Hollywood de los cincuenta y sesenta, con títulos en su filmografía como «Quiéreme o déjame» (Charles Vidor, 1955) o «Pijama para dos», Doris Day recibió su única nominación a los premios Oscar como actriz por «Confidencias de medianoche», que protagonizó junto a Rock Hudson.

Tal y como se refleja en su página web oficial, Doris Day encarnó durante su apogeo a la perfecta «vecina de al lado» de Hollywood, con papeles dulces y amables.

En ese sentido, y asesorada por su marido, Day rechazó el papel de Mr. Robinson en «El graduado», que convirtió en un icono a la actriz Anne Bancroft.

Doris Day tuvo más fortuna en el apartado de mejor canción original, donde dos canciones interpretadas por ella recibieron dos premios de la Academia en la década de los cincuenta: «Qué será, será» y «Secret Love».

Curiosamente, a Day no era «Qué será, será» la canción que más le gustaba de la película. Como ha contado el compositor y amigo de la actriz, Jay Livingston, la intérprete prefería «We’ll love again». Cuando el estudio le obligó a grabarla, cedió finalmente, no sin antes advertir: «Es la última vez que oirás esta canción». La condena particular de esta actriz, casada en cuatro ocasiones, fue ser identificada para siempre con esta canción, que volvió a sonar en su película «No os comáis las margaritas» y en la cabecera de su programa de televisión.

Con información de ABC