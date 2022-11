Rafael Nadal, número 2 del mundo, encajó su segunda derrota en el Masters de tenis en Turín (Italia) al ceder este martes frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (N.6) por 6-3, 6-4.



Vencido el domingo en su debut por Taylor Fritz (N.9), también en dos sets, el español todavía puede acceder a las semifinales. Para ello precisará de una carambola que inevitablemente pasará por una victoria el jueves sobre el noruego Casper Ruud (N.4).



El otro partido de esta segunda jornada del Grupo Verde enfrenta por la noche a Fritz y Ruud, quien derrotó el domingo a Auger-Aliassime.



Si el noruego gana al menos un set contra Fritz, Nadal quedará eliminado y eso certificará que su compatriota Carlos Alcaraz concluya el año como N.1 del mundo, según la ATP.



Este martes, el español ha contado con cinco bolas de rotura pero no ha aprovechado ninguna. Y solo logró salvar dos de las cuatro que concedió a su rival.



En problemas con su primer saque, el canadiense se vio pronto bajo presión en la primera manga: tuvo que salvar dos pelotas de ‘break’ en el primer juego y otras dos con 3-3.



Pero en cada ocasión logró salir vivo y fue el balear quien cedió en el octavo juego: cuando dominaba por 40-0 y parecía a punto de ponerse 4-4. Nadal no supo cerrar el juego y concedió la primera rotura del duelo. Auger-Aliassime abrochó con facilidad el primer set al saque.



En el segundo set, cuando dominaba por 40-15 sacando con 1-1, Nadal nuevamente perdió su saque y FAA conservó su ventaja hasta el final aprovechando que volvió a recuperar sensaciones con su servicio.



Auger-Aliassime, quien llevó a Nadal al quinto set en octavos de final de Roland Garros, se impone por primera vez al español al tercer enfrentamiento.



De su lado, Nadal registra una cuarta derrota consecutiva (luego de los octavos de final en el US Open y su debut en el Masters 1000 de París), lo que no le sucedía desde noviembre de 2009.



