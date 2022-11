El partido Primero Justicia también publicó un comunicado sobre los hechos de desorden público ocurridos en el evento Expo Valencia, y señala que el gobernador Rafael Lacava fomenta los excesos, conductas reprochables y el lenguaje soez.

En el escrito también se señala que la responsabilidad de lo ocurrido no sólo puede ser atribuido a una parte sino a “un solo gobierno”.

Desde Primero Justicia Carabobo queremos comunicarles a todos los ciudadanos del estado que lo sucedido el día sábado 12 de noviembre de 2022 durante la “Expo Valencia” es lamentable, reprochable y una conducta que no representa los buenos valores y principios de los carabobeños y venezolanos en general.

Esta clase de actos, que se han venido repitiendo en eventos promovidos por las autoridades del estado, son el resultado de lo que se viene fomentando por figuras como el gobernador del estado, quien públicamente fomenta los excesos, conductas reprochables y un lenguaje soez.

Sin embargo, lo sucedido es una advertencia y un llamado a la reflexión sobre la sociedad que no deseamos, pero que lamentablemente por el descuido de nuestra educación básica, señalan una descomposición social y que pueden suceder con mayor frecuencia si no revisamos nuestras políticas de educación y no aportamos como sociedad las propuestas necesarias para un desarrollo saludable de todos nuestros jóvenes.

Hacemos un llamado a la responsabilidad públicas en estos actos, los cuales deben ser garantizados como seguros para todos los ciudadanos, especialmente niños y adolescentes que en estos escenarios son más vulnerables.

Esperamos una colaboración entre todas las autoridades, regionales y municipales, la responsabilidad no es solo de una parte, el mensaje correcto proviene de un solo gobierno y también debe ser un solo gobierno para asumir responsabilidad cuando las cosas no salen como deben.

Creemos que el comunicado realizado por el gobernador Rafael Lacava no es apropiado en el sentido antes descrito. lo sucedido va más allá de la Expo feria, que es un espacio más de encuentro y esparcimiento para la ciudadanía, por lo que atacar el evento es evadir las razones por las que sucedieron los hechos.

La ciudad que queremos va más allá de los espectáculos, las fiestas y las redes sociales, es la reconstrucción de los valores y principios, en donde todos los niveles de gobierno y la ciudadanía en general somos responsables.

Comunicado que se realiza el martes 15 de noviembre de 2022 por parte de Primero Justicia Carabobo a toda la ciudadanía del estado y las autoridades pertinentes en el caso.