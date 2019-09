No hubo sorpresa, el español Rafael Nadal, cabeza de serie número dos, y el ruso Daniil Medvedev, quinto favorito, confirmaron su condición de ser los mejores jugadores actuales en el circuito profesional y lo demostraron al conseguir esta noche el pase la final del Abierto de Estados Unidos.

