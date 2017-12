La Navidad es un día para renovar el espíritu y fortalecer los valores de amor, paz y unión con familiares y amigos; los tiempos han cambiado, sin duda, pero la esencia navideña se mantiene en los hogares venezolanos, donde la esperanza del nacimiento del Niño Dios es la verdadera razón para celebrar estas fiestas.

Desde una tarjeta digital, un mensaje por WhatsApp y hasta los populares memes, son enviados desde Nochebuena hasta el día siguiente, actualmente los deseos virtuales han tomado fuerza con el éxodo masivo de compatriotas que se fueron a buscar una mejor vida.

Este año, la situación económica no permite que muchas familias no tengan la fortuna de gozar con una mesa llena de comida, sin embargo, eso no ha desvanecido el significado de solidaridad en la época navideña. Un gran número de personas se toman el tiempo de hacer voluntariado en su comunidad, ofrecen alimentos, ropa, calzados y juguetes a la población con más vulnerabilidad social en las principales ciudades del país.

Mientras que, algunos niños tienen la posibilidad de recibir obsequios de sus más allegados, otros tienen la bendición de encontrarse con estos ángeles enviados por Dios para recordarles que siempre hay una rayo de luz.

Luego de vivir unos años en que la Navidad era una época comercial, en Venezuela resurgió el verdadero significado: compartir con los seres queridos que aún se tiene cerca, agradecer la vida y pedir fortaleza para continuar luchando contra tantas adversidades.

La familia del diario El Carabobeño desea que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Feliz Navidad!