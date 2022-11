Delegado de EFE en Managua

Palacios, quien comenzó a trabajar en EFE en 2006 y fue nombrado delegado de la agencia en Nicaragua en 2011, no pudo abordar el pasado 21 de noviembre en Miami (EEUU) el vuelo directo en el que iba a regresar a su país, porque, según le comunicó la compañía aérea, las autoridades nicaragüenses le habían denegado la entrada.”Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua. No le será permitido embarcar”, según el correo electrónico que remitió al delegado de EFE en Nicaragua la aerolínea Avianca.

El periodista, de 44 años, había asistido en Panamá a los actos conmemorativos del 50 aniversario de la presencia de EFE en Centroamérica, en los que participó la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, así como el resto de delegados del medio de comunicación en los países centroamericanos y otros altos directivos.

Luis Felipe Palacios, quien antes de incorporarse a EFE trabajó entre 2002 y 2006 en el diario La Prensa, ha cubierto para la agencia los acontecimientos más importantes ocurridos en Nicaragua en las últimas décadas, como la crisis que vive el país tras las protestas de 2018, cumbres presidenciales o catástrofes naturales, entre ellas el paso del huracán “Felix” en 2007.

El delegado de EFE ha seguido además otros asuntos informativos, como la concesión de asilos a miembros de las FARC o la ruptura de relaciones con Colombia por un ataque en territorio ecuatoriano o la crisis con Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

Licenciado en Comunicación Social, con la especialidad de prensa escrita, Luis Felipe Palacios es un periodista multimedia que ha cubierto también festivales de poesía o ha entrevistado a artistas, cantantes o escritores.