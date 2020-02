Nitu Pérez Osuna, periodista venezolana, rompió el silencio y acusó al diputado Henry Ramos Allup de ser el responsable de su despido de la emisora Radio Caracas Radio 750 AM (RCR).

En este sentido, Pérez Osuna declaró que un funcionario Conatel la habría citado en un bar para confesarle que el Allup lo había presionado para despedirla; “porque ella estaba echando mucha vaina” tanto al régimen chavista como a la oposición.

“Me llamaron de la radio y me dicen que Conatel cerró el programa. El miércoles siguiente recibo una llamada, de Conatel. El segundo hombre a bordo. Que me tiene una información importante y me citó en un sitio muy feo en Montalbán. Era un bar. Había un apartado con unas cortinas rojas. Me puso su teléfono y una grabación. Era Henry Ramos Allup pidiéndole que me cerrara el programa, porque era un ganar – ganar. Ella le echa mucha vaina al régimen y a nosotros”, contó la periodista.

Según Nitu, el funcionario público le preguntó qué iba a decir para cerrar el programa a lo el diputado de Acción Democrática respondió: “Cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero ciérralo”.

Por otra parte, la periodista reveló que el funcionario de Conatel era un militar quien la alertó sobre “la oposición donde ella está”, a lo que la periodista le respondió: “Ese señor no es la oposición, ese es un disfraz”.

