Las dos palabras que se oyen con mayor frecuencia en esta Venezuela revolucionaria son “no hay”…no hay harina…o no hay azúcar…no hay leche…no hay café…no hay repuestos…no hay medicamentos… no hay gasolina!…no hay dólares…no hay!..no hay…no hay…no hay! Pero, ¿será posible que un país como Venezuela, un país que con 213 millardos de barriles de petróleo de reserva es el país con más reservas petroleras en el mundo tenga que vivir esta situación tan grave de emergencia?

A tal propósito me parece interesante suministrar algunos datos rigurosamente ciertos para que tomen conciencia de lo que está sucediendo en este país.Por ejemplo en 1999, o sea cuando subió al poder Chávez, había 14 ministerios. Ahora, hay 42 . Como lógica consecuencia, en 1999 había 900 mil empleados públicos, mientras ahora hay “dos millones y medios de empleados públicos” y como todo el mundo sabe esos son “dos millones y medio de votos” a favor del gobierno. En 1999 la deuda externa era de 39 mil millones de dólares…ahora es de 300 mil millones de dólares!…en 1999 con 575 bolívares se podía comprar un dólar…ahora, en cambio, …no hay dólares a cualquier precio. Por último, y debería haberlo puesto de primero, gracias a ese cuadro dramático que está viviendo el país, Venezuela se ha convertido en un país de “emigrantes” y, en estos últimos años, más de cinco millones de venezolanos – estudiantes, profesionales, jóvenes, etc. – se han ido al exterior! Que triste! Pobre Venezuela, un país completamente abandonado, subordinado al poder del castrismo y de la Cuba comunista!

Ahora bien, frente a ese cuadro poco menos que dramático que viene empeorando año tras año, ¿cómo es posible, no solamente que la gente permanezca pasiva y resignada, sino que siga apoyando a este gobierno que controla todos los poderes del Estado, sin haber tomado conciencia de que, mientra más poder más responsabilidad y más errores? Es evidente entonces que a esa lista …dramática de cosas que…no hay, me faltó agregarle una cosa muy importante, probablemente la más importante de todas y es que los venezolanos del siglo XXI carecen de sentido de pertenencia hacia su país o sea,dicho en otras palabras, ya no hay amor patria!

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri