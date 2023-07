Mariana Duque/Diario de los Andes

Ante los reclamos que frecuentemente realizan taxistas venezolanos, porque no se han establecido las mismas condiciones en la frontera colombo- venezolana para trabajar, el alcalde del municipio Pedro María Ureña, Yhon Carrillo, informó que expuso esta situación ante las autoridades venezolanas, por considerar que no existe igualdad, ni reciprocidad en el intercambio.

Precisó que en reunión realizada en el municipio García de Hevia, en la que se contó con la presencia del Ministerio de Interior y Justicia, del Ministerio para las Obras Públicas, del Viceministro de Transporte, del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, entre otros, señaló la dificultad que tienen taxistas venezolanos para acceder a la ciudad de Cúcuta, siendo que los taxis colombianos si logran ingresar al territorio nacional, en este caso al municipio de Pedro María Ureña.

“Partiendo de algunos temas que tienen que ver de carácter burocrático y también de carácter administrativo entre ambos países, en especial algunos requerimientos que se tienen en materia vial por parte de la República de Colombia, que va más allá del tecnomecánico, va más allá del seguro SOA. Hablan también de una póliza contractual, que ninguna aseguradora en Colombia se la puede otorgar a ningún vehículo de transporte internacional, en este caso los taxis venezolanos, entonces eso imposibilita totalmente el acceso de nuestros taxistas para la ciudad de Cúcuta”, explicó.

No existe igualdad

Carrillo considera que no hay reciprocidad, que no hay equidad, que no existe igualdad en este intercambio, por lo que, como autoridad municipal en frontera, le hace un llamado también a las autoridades que rigen la materia vial en el área metropolitana de Cúcuta, por ser quienes han determinado que no pueden ingresar vehículos taxi venezolanos.

Indicó que esta situación ya la conoce el Ministro de Transporte, por lo que van a sostener una serie de reuniones, y han iniciado un pliego de peticiones al Ministerio de Transporte de Colombia para que sean evaluadas.

“Las alcaldías en Colombia tienen algunas particularidades, tienen algunas competencias, son un poco más descentralizadas que las nuestras, y por lo tanto tienen algunas responsabilidades totalmente distintas en cuanto a lo que emana a veces el Ministerio, incluso el Gobierno central, y bueno eso hace un poco más complicado, sin duda alguna este tema de las conversaciones en transporte internacional en la frontera”, manifestó.

Comerciantes

Al ser consultado sobre los bajos ingresos que reportan comerciantes de San Antonio y Ureña después de la apertura de frontera, el alcalde de Ureña, Yhon Carrillo, indicó que se debe a que la oferta exportable está diezmada, también al diferencial cambiario, a las limitaciones del transporte, de la movilidad, las condiciones salariales, entre otros factores.

“Venimos de una para de más casi ocho años de que la frontera estuvo totalmente cerrada, y esto sin duda alguna, por ensayo y por error, esta nueva reapertura tendrá que ir dándonos algunos frutos, algunos resultados. Ya el sistema aduanero está trabajando, empieza a operativizar, empieza a generar alguna fuente de empleo en la parte minera, la parte del carbón, exportaciones, importaciones unas que otras, en algunas áreas o algunos rubros específicos y bueno, esperamos que poco a poco se vaya reactivando nuevamente la parte comercial y que se generen políticas, no solamente del lado venezolano sino también desde Colombia para que este intercambio y esta reciprocidad histórica, pues mejore la situación económica de ambos países”, dijo.

Servicios públicos

Sobre las quejas por la mala prestación de los servicios públicos, el burgomaestre recordó que en materia eléctrica el occidente del país está enfrentando alguna distribución de cargas en distintos municipios, siendo uno de ellos Pedro María Ureña, por lo que ha concertado con las autoridades en materia eléctrica del estado Táchira, establecer algunos horarios y que así los empresarios puedan coordinar a sus trabajadores en las horas que tendrán electricidad.

“En materia hídrica también hemos emprendido ya hace un poco más de 8 meses un importante proyecto, que es el más ambicioso, el más grande que se ha realizado en el municipio de Pedro María Ureña, que es el nuevo acueducto, el acueducto de La Mulata en su segunda fase. Ya vamos en más de un 60% de avance, eso para nosotros es muy positivo en vista de que es una necesidad histórica que aqueja a nuestra población en especial al municipio Pedro Mario Ureña hace un poco más de 40 años, y bueno esperamos que con esta importante obra este servicio tan elemental y tan básico pues se vea de alguna forma equilibrado”.

El alcalde Yhon Carrillo está claro en que el acueducto no resolverá el problema hídrico en un 100%, pero si cree que lo logrará en más de un 80%.

