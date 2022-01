Noreh, el vibrante artista venezolano que se ha distinguido por crear canciones a partir de la fusión entre diversos géneros e instrumentos musicales, lanza su nuevo sencillo “Origami”.

La canción representa una nueva etapa creativa para el artista que busca encontrar un balance entre sus exploraciones más románticas con influencias del pop y sus indagaciones urbanas en torno al reggaeton. Este diálogo resultó ser todo un reto para Noreh quien realizó un trabajo minucioso para alcanzar unos acordes precisos con un color pop que complementaran la letra urbana de la canción.

“Origami” transmite un mensaje que invita a valorar los pequeños detalles de la cotidianidad y de la rutina cuando se comparten con la persona indicada, tanto como aquellas experiencias extraordinarias que irrumpen en la rutina diaria y transforman la perspectiva del día a día, como por ejemplo salir de fiesta a bailar.

El sencillo trata de revelar que el valor de las experiencias no está en su suntuosidad sino en las personas con quienes las compartimos. Esta nueva etapa creativa es un salto al vacío por parte de Noreh, en sus propias palabras: “Espero que todo el público disfrute lo nuevo que tenemos para este año, me pone ansioso y me emociona saber que cuento con su apoyo”.

“Origami”, escrita por el joven artista quien también se encargó de componer la música, fue producida por el productor musical Ivda quien ha estado presente a lo largo de la carrera de Noreh y contó con el trabajo de guitarras realizado por Pablo Rodríguez.

El joven artista continúa ganando reconocimiento en la escena musical gracias a su energía exploradora y a su valentía a la hora de crear canciones que desbordan los límites de los géneros musicales así como las fronteras nacionales. Este año Noreh llega con una potencia revitalizada y dispuesto a compartir sus inesperadas indagaciones musicales.

