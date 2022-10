El abogado Carlos Calderón denunció que la venta del Banco Occidental de Descuento (BOD) al Banco Nacional de Crédito (BNC) tiene muchas más implicaciones que las del traspaso de clientes y el cambio de nombre. Miles de clientes de los bancos asociados al grupo financiero de Vìctor Vargas en el Caribe aún no han recibido su dinero.

El también expresidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) detalló que el BOD no actuaba como una institución por sí sola, sino que era parte de la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C. A., junto al Banco del Orinoco (BDO) N.V., de Curazao; BOI Bank, de Antigua y Barbuda; ALL BanK, de Panamá; y Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), de República Dominicana.

El exfuncionario, quien actualmente representa legalmente a afectados de Caracas y los estados Carabobo y Aragua, detalló que son entre 10 mil y 13 mil las personas que tenían sus ahorros en esas entidades, y que quedaron en un limbo jurídico y sin su dinero tras la venta de los activos y pasivos del BOD al BNC, aprobada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) en junio de 2022.

Aseguró que el reconocido banquero Víctor Vargas es propietario mayoritario de ese grupo financiero con 99,57% de las acciones. “Con la vigencia del régimen de control de cambio había utilizado el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera vigente en 2011 (Sitme), para comprar títulos valores y con eso, ellos mismos dentro del BOD, abrían cuentas en sus bancos hermanos en el Caribe. Buscaban una colocación para luego especular con ese dinero comprando papeles de deuda pública venezolana”.

Con la venta del BOD al BNC se dejó por fuera a los depositantes en el extranjero. “BOD vendió todo, pero no se reflejaron los depósitos de venezolanos en el exterior. Los de Venezuela pasaron al BNC y se hizo la ilusión de que todos estaban contentos, pero los de los bancos del Caribe no tienen su dinero en dólares”.

Calderón interpuso este martes 25 de octubre, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una demanda para la protección de los intereses colectivos y difusos de un grupo cercano a 200 personas, por los momentos, afectados por la retención de sus depósitos en los bancos del Caribe del grupo de BOD.

“Se demandó al BOD (Venezuela), a la empresa holding Cartera de Inversiones de Venezuela C.A y a Víctor Vargas Irausquín… Lo que no queremos es que se repita lo que ha pasado en los últimos 50 años, que quiebra el banco pierden sus empleos los trabajadores, los depositantes pierden su dinero y a los dueños del banco no le ocurre nada”.