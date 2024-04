Las autoridades anunciaron una orden de aprehensión sobre la familia acusada. Al mediodía del jueves, al ver que las autoridades no la ejecutaron, se formó una turba alrededor de la casa de Ana Rosa y sus dos hijos. Los tres fueron linchados. Una hora más tarde se declaró el fallecimiento de la mujer a causa de los golpes.

El miércoles 27 de marzo, cerca de la 01:00 de la tarde, la hija de Ana Rosa invitó a la niña Camila Gómez Ortega a su casa para jugar en una alberca. La pequeña no regresó con su familia. Vídeos de cámara de seguridad de la zona mostraron a Ana Rosa y a su esposo saliendo, horas después, con una bolsa negra y una cesta de ropa. El cuerpo de la menor se encontró al amanecer el jueves sobre la carretera Taxco-Cuernavaca.

El obispo González Hernández consideró que las autoridades fueron indiferentes en el caso de la niña Camila. “Nosotros decimos que no sean indiferentes, estamos viendo el delito y no lo detenemos. Es como dice un pensamiento aquí en Chilapa, que si no puedes evadir un delito al estar presente con ellos, si lo consientes, también eres cómplice”.

Indicó que las autoridades deben hacer cumplir la ley y garantizar los derechos, pero en este caso no lo hicieron. A su juicio, el linchamiento de Ana Aguilar y sus hijos sucedió por falta de justicia.

