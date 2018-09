Los venezolanos Omar Narváez y Avisaíl García pegaron dos de tres jonrones de los Medias Blancas de Chicago, que superaron a domicilio 8-6 a los Orioles de Baltimore.

Los Medias Blancas (58-89), con dos victorias seguidas, se encuentran penúltimos en la División Central de la Liga Americana, mientras que los Orioles (42-105) son últimos en la Este de la misma Liga.

Narváez (7) mandó la pelota a la calle en el tercer episodio contra los envíos del relevo Jimmy Yacabonis, con un corredor en base.

The NarvDog goes to ri-dit-dit-di-deep center for his 7th home run of the year! pic.twitter.com/FznL17oE2i

— Chicago White Sox (@whitesox) September 15, 2018